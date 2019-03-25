Стало известно о срочной госпитализации борющегося с раком Николаева
По некоторым данным, Юрий Николаев внезапно почувствовал себя плохо и упал в обморок, сильно ударившись головой. В больнице, куда доставили популярного телеведущего, диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематомы на лице.
Сообщалось, что медики поставили Юрию Николаеву диагноз "синокопальное состояние" – это внезапная потеря сознания, которую нельзя предсказать. Предположительно, причиной стало плохое состояние сосудов головного мозга 70-летнего телеведущего, отмечает StarHit.
Когда журналисты позвонили шоумену, чтобы выяснить подробности, трубку взяла его супруга Элеонора. "Юрий Александрович в хорошем состоянии, ничего он не терял", – заявила она репортерам.
Позже информацию о срочной госпитализации прокомментировал и сам ведущий. "Всем, кто знает меня и помнит меня, огромное спасибо за беспокойство. Все хорошо, я постараюсь вас не подвести", – сказал Юрий Николаев, не опровергнув, но и не подтвердив данные.
Напомним, что Юрий Николаев ведет борьбу с онкологией. Телеведущий рассказывал в интервью, что болезнь очень коварна – она не раз отступала, но потом возвращалась вновь. Шоумен полагает, что заболевание наследственное – от рака умерла его мать.
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