Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева

Валерий Леонтьев достоин оваций, цветов и цветов. 70 лет, полвека из которых провел на сцене, а он все такой же яркий, энергичный, зажигательный. И к нему у народа нет вопросов – он молодец. А вот к его охране много вопросов.

На юбилейном концерте Валерия Леонтьева в питерском БКЗ "Октябрский" яблоку негде было упасть. И почти каждый из 3700 зрителей пришел к любимому артисту не с пустыми руками – несли подарки и букеты. Охапки, корзины, даже по одному цветочку – каждый купил по своим средствам, но от всей души. Может быть даже на последние деньги!

И поэтому многим людям показалось обидным то, как артист принимал подаренные с любовью и благодарностью цветы, выйдя в зал, – буквально вырывал из рук и тут же передавал охране. Хотя тут есть оправдание – не вполне корректно прерывать песню и продуманный до секунды номер, пытаясь вручить певцу цветы.

Но вот когда охранник буквально отшвырнул малолетнюю девочку, вставшую с кресла, чтобы подарить исполнителю букет, многие люди были возмущены. "Как так можно относиться к людям?", "Зажрались!", "Без народа вы никто!", "Бедная девочка. Весь день из головы не выходит... Сколько ей лет? 8-10? Моему Кибальчишу 10, и я не могу поручиться за себя лично, что охранник остался без наказания, если бы подобное хамство коснулось моего ребенка", – кипят люди. Они огорчены и возмущены этой омерзительной выходкой с ребенком...

Поклонники узнали на видео личного охранника Валерия Леонтьева по имени Сергей. И вспомнили, что он вообще славится подобным странным поведением, особо рьяно охраняя артиста. Говорят даже, что несколько лет назад он схватил мусульманку из Казани за грудь... Но то, как жестоко он отшвырнул вставшего с кресла ребенка, кажется многим возмутительным. Им обидно за артиста с безупречной репутацией, на которого проецируется подобное хамство бодигарда...