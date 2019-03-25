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Омерзительная выходка с ребенком отвернула поклонников от Леонтьева

Валерий Леонтьев. Фото: www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев достоин оваций, цветов и цветов. 70 лет, полвека из которых провел на сцене, а он все такой же яркий, энергичный, зажигательный. И к нему у народа нет вопросов – он молодец. А вот к его охране много вопросов.
прочитано 1115 раз

На юбилейном концерте Валерия Леонтьева в питерском БКЗ "Октябрский" яблоку негде было упасть. И почти каждый из 3700 зрителей пришел к любимому артисту не с пустыми руками – несли подарки и букеты. Охапки, корзины, даже по одному цветочку – каждый купил по своим средствам, но от всей души. Может быть даже на последние деньги! 

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Валерий Яковлевич Леонтьев

Валерий Яковлевич Леонтьев певец

И поэтому многим людям показалось обидным то, как артист принимал подаренные с любовью и благодарностью цветы, выйдя в зал, – буквально вырывал из рук и тут же передавал охране. Хотя тут есть оправдание – не вполне корректно прерывать песню и продуманный до секунды номер, пытаясь вручить певцу цветы. 

Но вот когда охранник буквально отшвырнул малолетнюю девочку, вставшую с кресла, чтобы подарить исполнителю букет, многие люди были возмущены. "Как так можно относиться к людям?", "Зажрались!", "Без народа вы никто!", "Бедная девочка. Весь день из головы не выходит... Сколько ей лет? 8-10? Моему Кибальчишу 10, и я не могу поручиться за себя лично, что охранник остался без наказания, если бы подобное хамство коснулось моего ребенка", – кипят люди. Они огорчены и  возмущены этой омерзительной выходкой с ребенком...

Поклонники узнали на видео личного охранника Валерия Леонтьева по имени Сергей. И вспомнили, что он вообще славится подобным странным поведением, особо рьяно охраняя артиста. Говорят даже, что несколько лет назад он схватил мусульманку из Казани за грудь... Но то, как жестоко он отшвырнул вставшего с кресла ребенка, кажется многим возмутительным. Им обидно за артиста с безупречной репутацией, на которого проецируется подобное хамство бодигарда...

Автор: Иван Губкин25 марта 2019, 12:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева и Киркоров блеснули на юбилейном шоу Леонтьева

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Но зрители тоже должны понимать, что нельзя мешать актёру петь! Он же не может во время исполнения номера брать цветы и говорить СПАСИБО! АРТИСТ РАБОТАЕТ, и девочка может (если захочет) подарить букет после исполнения песни, а не лезть куда не надо. ВОПРОСЫ К РОДИТЕЛЯМ ДЕВОЧКИ ещё бОльшие, чем к охраннику, А к Леонтьеву их нет и не может быть!
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