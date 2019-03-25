Садальский довел до экстаза любимую Кудрявцеву своей миниатюрной "птичкой"
Празднование дня рождения Кудрявцевой с размахом прошло в ее любимом ресторане "Тифлисский дворик". Организовывал торжество, как настоящий благородный друг и мужчина, Стас Садальский. А в подарок любимой Ларе преподнес изысканное колье в виде миниатюрной позолоченной птички, чем довел Кудрявцеву до экстаза.
Это редкое авторское украшение от модного парижского дизайнера Стас Садальский долго выбирал и за ценой не постоял. Он хотел, чтобы любимая Кудрявцева была на светских тусовках и банкетах самой изысканной и стильной. Так и вышло.
На церемонии вручения Второй международной профессиональной музыкальной премии BraVo все внимание гостей было приковано к роскошному украшению Ларисы. Даже сама оскаросноная актриса Хелен Миррен не могла отвести глаз! Не говоря уже о Киркорове, который тоже любит украшения и прямо-таки пожирал глазами птичку на шее у легендарного фотографа.
Напомним, недавно Киркоров заявил, что устал от преследований Кудрявцевой с камерой. "31 декабря я планирую быть с детьми. Не хочется их оставлять одних в Новый год, который близко, – рассказывал певец. – А потом мы улетим отдыхать, но куда – не скажу. А то откроешь глаза 2 января, а тут Кудрявцева с фотоаппаратом стоит. Ну куда деваться?"
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