Звезде шоу "Дом-2" отомстил озверевший любовник

Экс-участница телестройки стала жертвой экс-возлюбленного. Молодой человек звезды шоу "Дом-2" Виктории Комиссаровой неадекватно отреагировал на расставание.

После ухода с проекта Виктория занялась собственным бизнесом. Девушка открыла магазин одежды в Краснодаре. Чтобы найти любовь экс-участница шоу "Дом-2" отправилась на Бали. На курорте Комиссарова повстречала красавца-брюнета по имени Рустам.

Молодые люди сразу решили жить вместе и даже планировали пожениться. Однако спустя время в их отношениях назрел кризис. Рустам оказался далек от образа прекрасного принца: он не работал, жил за счет возлюбленной и ее родителей. "Он даже неоднократно меня бил, все дошло до того, что он отобрал у меня документы, деньги, телефон, что бы я не смогла от него уйти и уехать домой, к родителям", – рассказала Комиссарова в Instagram.

Когда экс-участница "Дома-2" приняла решение расстаться, озверевший от злости мужчина решил отомстить. Рустам разрисовал машину и подъезд девушки нецензурными надписями. Оказывается брюнет пришел к дому около двух часов ночи. Вдобавок он хотел разбить стекло автомобиля Виктории, но его спугнул сосед.

"Я вышла из дома на работу и увидела всю эту "красоту". Это он так мстит за отлучение от кошелька. Только мне был нанесен ущерб в 150 тысяч рублей за испорченную машину", – цитирует звезду "Дома-2" StarHit.

Комиссарова собирается обратиться в полицию. Виктория готова пойти на все, чтобы привлечь бывшего к ответственности. "Телефоны Рустам выключил. Я подозреваю, что он уехал на родину в Казахстан", – рассказала экс-участница шоу "Дом-2".