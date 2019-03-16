Весеннее вскружила головы российским звездам. Отечественные знаменитости стали делать еще более абсурдные заявления и еще больше удивлять несуразными поступками. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 марта 2019 года.



Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева

Подготовка к песенному конкурсу "Евровидение" – ответственный процесс, требующий от любого артиста максимальной концентрации. Иногда даже в такие моменты знаменитостям приходится сталкиваться с жизненными потрясениями, что и доказал Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото своего родного брата Павла. Родственник певца трагически скончался четыре года назад. 15 марта 2019 года ему мог бы исполниться 41 год.



Беспардонная Волочкова предстала в возмутительной позе перед любимым

Прима балета не перестает эпатировать публику своими публикациями в Instagram. Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и позлила хэйтеров своим фирменным шпагатом.

Растяжка по-волочковски – это уже визитная карточка звезды. Причем, демонстрирует ее Анастасия Волочкова в самых неожиданных местах.



Зловещее молчание: последние подробности состояния тяжелобольной Началовой

Россияне встревожены отсутствием новостей о певице, находящейся на грани жизни и смерти. Поклонники предполагают худшее.

Артистка до сих пор находится в реанимации, под неусыпным контролем врачей. Однако если еще вчера ленты новостей наперебой пестрели рассказами о последних изменениях в состоянии Юлии Началовой, то в настоящее время наступило тревожное молчание.



Убитая горем Божена Рынска наплевала на свою красоту

Вдова погибшего основателя НТВ Игоря Малашено находится в подавленном состоянии, что отразилось на ее внешности. Божена Рынска резко сменила имидж.

https://www.youtube.com/watch?v=bV8WvHfU65g

Переживающая личную страгедию журналистка остригла волосы. Божена Рынска считает, что теперь ей больше не для кого быть красивой.

Безголосой Бузовой хорошенько досталось от Вайкуле

Артистка дала откровенное интервью. Объясняя, зачем нужно посещать сольные концерты артистов, Лайма Вайкуле задела Ольгу Бузову.

Беседуя с ведущим YouTube-шоу "Говорящие головы", звезда отметила, что сказать о таланте певца может только его живое сольное выступление. Лайма Вайкуле добавила, что, посещая такие концерты, открыла для себя много вокалистов. Многие звезды приятно удивили ее.



Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 марта 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

