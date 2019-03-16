Зловещее молчание: последние подробности состояния тяжелобольной Началовой

Россияне встревожены отсутствием новостей о певице, находящейся на грани жизни и смерти. Поклонники предполагают худшее.

Артистка до сих пор находится в реанимации, под неусыпным контролем врачей. Однако если еще вчера ленты новостей наперебой пестрели рассказами о последних изменениях в состоянии Юлии Началовой, то в настоящее время наступило тревожное молчание.

Народ заподозрил неладное. Не было новостей о певице в ночь с 15 на 16 марта ни от медиков, ни от представителя артистки. Еще вчера врачи собирали консилиум, значит, должны были что-то решить. Но пока ничего неизвестно.

Поклонники Юлии Началовой оставляют в соцсетях взволнованные комментарии, желая узнать последние новости о здоровье любимой певицы. "Почему нет никакой информации…??? В интернете чего только уже не пишут. Где правда?", "Дай бог тебе здоровья и, самое главное, сил! Карабкайся, цепляйся за жизнь", "Именем Иисуса противостои всем тяготам, девочка", "Юлька, проснись..", "Юлечка, мы за тебя молимся!" – оставляют комментарии подписчики звезды в Instagram.

Напомним, Юлия Началова была госпитализирована с заражением крови и рожей. Страдающая подагрой и сахарным диабетом певица из-за резкого повышения сахара в крови помещена в искусственную кому и находится в шаге от смерти. Врачи оценивают состояние Юлии Началовой как стабильно тяжелое.