Убитая горем Божена Рынска наплевала на свою красоту

Вдова погибшего основателя НТВ Игоря Малашено находится в подавленном состоянии, что отразилось на ее внешности. Божена Рынска резко сменила имидж.

Переживающая личную страгедию журналистка остригла волосы. Божена Рынска считает, что теперь ей больше не для кого быть красивой.

Вдова Игоря Малашенко пребывает в тяжелой депрессии. Она даже была госпитализирована в связи с плохим самочувствием, но по-прежнему не может прийти в себя.

15 марта в своем микроблоге журналистка опубликовала фото, на котором запечатлены отрезанные локоны ее волос некогда пышных волос. "Прощайте, кудри. Не для кого мне заморачиваться. И прихорашиваться. Буду в бассейн ходить", – приводит запись Божены Рынской Woman.ru (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Тем самым она дала понять, что сделала короткую стрижку.

Отметим, что после смерти мужа Божена Рынска ежедневно делится своим горем с подписчиками в соцсетях. Фолловеры выражают ей глубокое сочувствие. Также ранее стало известно, что женщина почти не выходит из дома, не посещает кафе, предпочитая заказывать еду на дом.

Напомним, 25 февраля стало известно, что Игорь Малашенко умер. Утверждалось, что медиаменеджер ушел из жизни по собственной воле.

Как писали "Дни.ру", 16 марта тело Игоря Малашенко доставят в Москву. В понедельник, 18 марта, его захоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с мужем Божены Рынской будет открытой.