Беспардонная Волочкова предстала в возмутительной позе перед любимым

Прима балета не перестает эпатировать публику своими публикациями в Instagram. Анастасия Волочкова вновь порадовала поклонников и позлила хэйтеров своим фирменным шпагатом.

Растяжка по-волочковски – это уже визитная карточка звезды. Причем, демонстрирует ее Анастасия Волочкова в самых неожиданных местах.

На этот раз балерина села на шпагат на кромке бассейна во время посещения спа-салона. Снимок, на котором знаменитость в сочном оранжевом купальнике хвастается растяжкой, она опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, многие считают подобные оголенные шпагаты Анастасии Волочковой неприличными и даже возмутительными. Во всяком случае, для того, чтобы выставлять их напоказ в Сети.

Как сообщила звезда, расслабиться в спа она пришла не одна, а со своим возлюбленным. "Волшебный отдых с любимым после моего концерта", – написала Анастасия Волочкова в посте к фото. Судя по всему, фотографировал ее как раз избранник.

Ранее прима-балерина продемонстрировала свою идеальную растяжку в прямом эфире телешоу, а до этого села на шпагат в купели с ледяной водой в русской бане. Однако никакой реакции от подписчиков, кроме "лайков", Анастасия Волочкова больше не получает. Устав от нападок хейтеров, она отключила комментарии на своей странице в Instagram.