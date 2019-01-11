"До мурашек": "растопыренная" Утяшева вызвала фурор

Ляйсан Утяшева оставила профессиональный спорт много лет назад. Однако до сих пор 33-летняя гимнастка демонстрирует удивительные гибкость и растяжку.

В конце 2018 года юморист Павел Воля со своей супругой гимнасткой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми отправились в теплые края. Пара регулярно делится фотографиями с отдыха, но, в отличие от коллег по отечественному шоу-бизнесу, не уточняет, где именно проводит отпуск, чтобы, видимо, лишний раз не будоражить пронырливых журналистов.

Впрочем, представители СМИ находят и другие поводы напомнить о Воле и Утяшевой. Так, репортеры обратили внимание на гимнастику Ляйсан, которой та занимается в отпуске. Дисциплинированная спортом с детства, та регулярно делает упражнения, в том числе по праздникам и на отдыхе. Возможно, именно это и стало залогом того, что спустя годы после ухода из спорта Утяшева сохранила невероятную гибкость и головокружительную растяжку.

Ляйсан буквально вызвала фурор, когда опубликовала видео своего занятия в Instagram. "Раскачиваюсь по-тихоньку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписала Утяшева. В ролике гимнастка легко делает шпагат, встает на голову и выворачивает руки под невообразимым углом.

У пользователей Сети буквально дух захватило. "До мурашек...", "Молодчинка, красотка такие люди и глаз и сердце радуют, удачи и успехов вам и вашей семье", "Вот это класс!!!", "На это можно смотреть вечно😄 потрясающе", "Ноги бесконечные!!!!", "О, Боги, как это круто!", "Вот эта растяжка, пластика и грация!!! Браво!", "Вау..😍Это очень круто👍🏻 Ляйсан, продолжайте дальше, и делитесь с нами зарядками!", "Растопырилась, но как красиво!" – высказали свое восхищение поклонники.

Разумеется, не обошлось без сравнений со скандально известной Анастасией Волочковой (хотя как это возможно, когда та – балерина, а Ляйсан Утяшева гимнастка). "Волочкова как конь двигается, а эта изящная, красивая девушка", "вот только это посмотрела и тут же волочковские триугольники вспомнила, ужасные просто, здесь же все так мило!", "С такой растяжкой, Волочковой остается только плакать", – прокомментировали подписчики.