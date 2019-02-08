Ирина Муравьева в юбилей покинула Россию

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Пятница 8 февраля
Лента новостей
12:16
Главные события Москвы
11:47
Известный бренд предложил женщинам "пересесть на мужское лицо"
11:38
Пахнет уголовщиной: выскочка Зеленский попал в передрягу
10:40
"Самая красивая грудь!": украинская модель поразила формами
10:09
Актер Александр Зоточкин ушел из жизни в 34 года
09:55
Маркл впервые появилась на публике после эмоционального срыва
09:43
"Торчит как сосиска!": маленькая дочь указала Галкину на самое ценное
09:23
Скончался актер Сергей Юрский
09:15
Отравители Скрипалей начали размножаться
08:38
У Ксении Собчак будет ребенок
08:26
Жуткое ДТП с автобусом в Кузбассе: есть жертвы
06:47
Татьяне Булановой грозит операция
04:12
"Я хочу оргий": соперник Порошенко поделился планами на выборы
01:38
Порошенко послали на "Евровидение" от Украины
23:21
Распрощавшемуся с Россией Панину дали пинок
22:00
Бойкот и молчание: Путин вбил клин между Меркель и Макроном
21:50
Пострадавший Лазарев готовится к реваншу на "Евровидении"
21:36
Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева
21:13
Игорь Петренко оставил только родившую жену
21:09
Миллиардер Гришин потерпел фиаско в споре с супругой
21:05
В Удмуртии инструктора по фитнесу отправили в тюрьму за убийство
20:56
Известную актрису экстренно доставили в больницу
20:49
В Татарстане в погребе нашли тело пропавшей 13 лет назад женщины
20:46
Переживающий развод сын Яковлевой изменил внешность
20:38
Маша Распутина удивила редким архивным снимком
20:33
В Екатеринбурге охрана избила владельца мебельного центра
19:58
Любовница Абдулова ушла в "Дом-2"
19:57
В Тюмени орудует поджигатель
19:40
В Омской области при пожаре погибли двое детей
19:28
В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами врезался в грузовик
19:26
Юриста из команды Навального пригласили на комбинат "Конкорд"
19:14
Кот помог студенту получить зачет (видео)
19:14
В Ростове машина влетела в остановку
18:51
Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
18:41
"Хочу дороже себя продать": беременная любовница Гуфа подалась в эскорт
18:35
Россию признали убежищем от конца света
18:28
Третьим будешь? – Фейк о Петрове и Боширове обрастает сенсационными подробностями
18:16
Жалующийся на здоровье молодой муж Бабкиной рассказал о шизофрении
18:12
Оголенная грудь сенатора вызвала ажиотаж в парламенте
18:00
Пять человек в день: женское кафе в Петербурге отчиталось об успехах
17:50
Нетиевский вспомнил о проблемах шоу "Уральские пельмени"
17:44
На Украине переименовали Днепропетровскую область
17:26
Известная актриса вывела в свет сына в женском платье
17:21
Продуктовую корзину изменят ради пенсионеров
17:19
Масляков напугал нездоровым видом
16:59
Любовь тирана: как мужчины уничтожают успешных женщин
16:49
Валерия растянулась перед восхищенным Пригожиным
16:47
Наглеца Порошенко поймали на воровстве у Путина
16:46
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
16:43
В Башкирии ревнивец ударил ножом возлюбленную
16:25
"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову
16:22
"Мы жили семьей": Серябкина впервые об отношениях с Темниковой
16:16
США приструнили обнаглевшего Порошенко за наезд на Путина
16:08
Алчный Радзинский прибрал к рукам шикарную квартирку брошенной сестры
15:43
Ведущий Борисов возмутил своей реакцией на затравленную Волочкову
15:38
Раскрыт главный секрет нового подсчета пенсий
15:19
Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк
15:17
"Мой герой!": Рудковская захвалила своего подопечного
15:16
Дума усиливает ответственность за оставление места ДТП
15:11
Соседи клянут Бузову из-за устроенного в подъезде притона
15:00
В Подмосковье устроили погоню со стрельбой
14:51
"Презрение и ненависть": Зарубина и Поргина сцепились из-за Малинина
14:50
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 7 февраля 2019 года
14:49
Одинокая Дайнеко с треском раздавила бывших мужчин
14:20
Невероятные Миры Жюля Верна: интерактивная выставка для всей семьи откроется в Москве
14:18
Юная дочь Осина шокировала эротическим фото
14:17
Алкоголь признали главным убийцей мужчин
14:07
Алкоголизм изуродовал красавицу-жену Ефремова
14:06
Вооруженные до зубов украинцы устроили стрельбу у Крымского моста
13:59
Культового рок-музыканта срочно увезли в больницу
13:55
Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель впервые стала мамой
13:44
Панин взорвался после известия о побеге из России
13:29
Объявившаяся Понаровская откровенно рассказала о немощи и трясущихся конечностях
13:23
Старая Пугачева отказалась от еды из-за неизлечимой болезни
13:11
"Никогда не родишь": вырубившейся Бузовой поставили неутешительный диагноз
13:06
Родившая Виктория Лопырева: Самый счастливый момент в моей жизни
13:04
10 свадебных примет на счастливую жизнь
13:01
Туктамышева проговорилась об интимной жизни
12:50
Жителей Петербурга держит в страхе сосулька в 7 этажей
12:41
Озвучено шокирующее пророчество о победе Зеленского
12:27
Найден способ победить неизлечимые болезни
12:19
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе
12:11
Собчак и Виторган "засветились" на одной вечеринке
12:08
МКБ профинансировал закупки компании SOLLERS
12:08
"Эта боль со мной всю жизнь": Билан довел до слез пронзительным откровением
11:48
Потерявшего ухо Фадеева перепутали с голливудским красавцем
11:47
В московском метро устроили поножовщину
11:26
"Кукла": помолодевшая Брежнева восхитила россиян
11:14
Скрывающую живот солистку группы "Фабрика" вывели на чистую воду
11:10
Растерявшийся Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
10:51
"А мне терять нечего": скандалист Садальский попал в тюрьму
10:45
Измена мужа: какие мужчины гуляют
10:27
Барановская на красной дорожке показала большие дырки
10:27
Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
10:18
Богохульник Шнуров взбесил народ грязной матерщиной
10:11
Раскрыта дата новой провокации Порошенко у Крымского моста
09:53
Известная актриса разделась в магазине
09:44
Брат Миддлтон шокировал странной выходкой
09:37
В Саратове рухнул жилой дом
09:26
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шантажист Лукашенко бросился лебезить перед Путиным
Обманувший Путина Лукашенко довел народ до истерики
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
"Просто блевотина": взбешенная певица Слава обратилась к Андрею Малахову
Вдова Марьянова жестко приложила его любовниц
Шоу-бизнес

Ирина Муравьева в юбилей покинула Россию

Ирина Муравьева. Фото: www.globallookpress.com
Актриса 8 февраля отмечает День рождения – 70 лет. Но в этот день она будет находиться не на Родине.
прочитано 270 раз

Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "Самая обаятельная и привлекательная" в свой праздник отдыхать не собирается. Ведь юбилей Ирины Муравьевой совпадает с гастролями в Израиле.

ПО ТЕМЕ

Как "Карнавал" сделал из Ирины Муравьевой звезду

"Я уже ничего не жду": как живет 69-летняя Ирина Муравьева

В жаркой стране актриса выступит с антрепризной постановкой "На струнах дождя", сообщает StarHit. Она не любит рассказывать в интервью о личной жизни, но многие факты известны широкой публике.

На протяжении всей жизни Муравьева остается верной одному мужчине. Более 40 лет она жила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным, которого не стало из-за инсульта почти пять лет назад. Смерть близкого человека артистка переживала тяжело.

Ирина Муравьева. Фото: www.globallookpress.com

Первенец Даниил у супругов появился в 1975 году. 12 лет спустя родился второй сын Евгений. В 2005 году на свет появился первый внук актрисы — Иван. Однако отношения Даниила с мамой малыша не сложились, и Муравьева потеряла возможность полноценного общаться с внуком. Эта тема для нее закрыта от журналистов.

Младший сын актрисы Евгений несколько лет назад решил заняться бизнесом. Евгений открыл в центре Москвы гастропаб под названием "Рыжая борода". Но заведение пришлось закрыть. Некоторые из сотрудников заведения жаловались, что так и не получили причитающейся зарплаты.

Ирина Муравьева. Фото: www.globallookpress.com

В своих ролях Муравьева уверенная, сильная женщина, иногда даже авантюристка. Но в ее реальной жизни не все безоблачно. В возрасте сорока лет у Ирины Вадимовны случился психологический кризис. Она покинула Театр имени Моссовета, где долгое время работала и чувствовала себя ненужной.

Муравьева даже хотела позабыть об актерской профессии. "Я вдруг с ужасом поняла, что моя карета разбилась, а я не реализовываюсь, не нравлюсь ни себе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади, и вообще все позади", – вспоминала Муравьева. Но сейчас актриса, слава богу, востребована и продолжает радовать зрителей своим мастерством. Она с 1993 года служит в Малом театре.

Автор: Валерия Нарская8 февраля 2019, 12:44

комментарии

Политика

Бойкот и молчание: Путин вбил клин между Меркель и Макроном
Третьим будешь? – Фейк о Петрове и Боширове обрастает сенсационными подробностями
Наглеца Порошенко поймали на воровстве у Путина
Клоун Зеленский превратил выборы на Украине в цирк

Шоу-бизнес

"Вы уже всех достали!": россияне взбешены участием Киркорова и Лазарева в "Евровидении"
"Нет никаких прогнозов о ее будущем": знаменитая актриса откровенно о неизлечимой дочери
Известная модель оконфузилась из-за вывалившегося бюста
Прохор, прости: сексуальную Цымбалюк-Романовскую сняли во время утех с женщиной

Проишествия

Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
В парке медведь загрыз наркомана
В московском СИЗО случайно нашли пропавшего швейцарца
Известную пианистку задержали с партией наркотиков

Lifestyle

Объявлено о возвращении легендарного мультсериала "Симпсоны" (видео)
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Маркл впервые появилась на публике после эмоционального срыва

Герцогиня страдает от травли
Шоу-бизнес

"Замерзли вдрызг": с Валерией случилась беда на 40-градусном морозе

Певица рассказала об инциденте
Lifestyle

Известный бренд предложил женщинам "пересесть на мужское лицо"

В соцсетях проект разнесли в пух и прах
Шоу-бизнес

"Нет никаких прогнозов о ее будущем": знаменитая актриса откровенно о неизлечимой дочери

Артистка не может свыкнуться с несчастьем

Гороскоп

Татьяне Булановой грозит операция
"Самый опасный период": Талызину предупредили о проблемах из-за спиртного
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сияющий Галкин выставил напоказ нелепую Пугачеву
Красотка врезала Ван Дамму прямо на сцене
Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"
Сибиряки устроили веселье на морозе

Спорт

Аршавин признал поражение Кокорина и Мамаева
Трагически погибла: врач сборной России не дожила до 36 лет
Туктамышева проговорилась об интимной жизни
Молодая фаворитка объяснила побег от Тутберидзе

Регионы

Женщина с ребенком упала с 9-го этажа и выжила
В Подмосковье устроили погоню со стрельбой
Раненная ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию
Возмущенные россияне требуют закрыть Крымский мост
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru