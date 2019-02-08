Ирина Муравьева в юбилей покинула Россию

Актриса 8 февраля отмечает День рождения – 70 лет. Но в этот день она будет находиться не на Родине.

Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "Самая обаятельная и привлекательная" в свой праздник отдыхать не собирается. Ведь юбилей Ирины Муравьевой совпадает с гастролями в Израиле.

В жаркой стране актриса выступит с антрепризной постановкой "На струнах дождя", сообщает StarHit. Она не любит рассказывать в интервью о личной жизни, но многие факты известны широкой публике.

На протяжении всей жизни Муравьева остается верной одному мужчине. Более 40 лет она жила в браке с режиссером Леонидом Эйдлиным, которого не стало из-за инсульта почти пять лет назад. Смерть близкого человека артистка переживала тяжело.

Первенец Даниил у супругов появился в 1975 году. 12 лет спустя родился второй сын Евгений. В 2005 году на свет появился первый внук актрисы — Иван. Однако отношения Даниила с мамой малыша не сложились, и Муравьева потеряла возможность полноценного общаться с внуком. Эта тема для нее закрыта от журналистов.

Младший сын актрисы Евгений несколько лет назад решил заняться бизнесом. Евгений открыл в центре Москвы гастропаб под названием "Рыжая борода". Но заведение пришлось закрыть. Некоторые из сотрудников заведения жаловались, что так и не получили причитающейся зарплаты.

В своих ролях Муравьева уверенная, сильная женщина, иногда даже авантюристка. Но в ее реальной жизни не все безоблачно. В возрасте сорока лет у Ирины Вадимовны случился психологический кризис. Она покинула Театр имени Моссовета, где долгое время работала и чувствовала себя ненужной.

Муравьева даже хотела позабыть об актерской профессии. "Я вдруг с ужасом поняла, что моя карета разбилась, а я не реализовываюсь, не нравлюсь ни себе, никому. Все плохо, все ужасно. Все кино уже позади, и вообще все позади", – вспоминала Муравьева. Но сейчас актриса, слава богу, востребована и продолжает радовать зрителей своим мастерством. Она с 1993 года служит в Малом театре.