Гайдулян вышел в свет с новой женой после слухов о тайной свадьбе

Звезда ситкомов "СашаТаня" и "Универ" Андрей Гайдулян вывел в свет новую супругу Александру Велескевич. Артист выглядел очень довольным.

Гайдлян и Велескевич были замечены на премьере фильма "АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ" кинокомпании "Двадцатый Век Фокс СНГ". Парочка сразу привлекла к себе внимание присутствующих.

Ходят слухи, что звезда и его избранница тайно поженились в Лас-Вегасе. Церемония прошла еще в мае 2018 года, была более чем скромной и тщательно скрывалась от общественности. По словам инсайдеров, близких к артисту, Гайдулян наконец обрел долгожданное личное счастье.

Напомним, что еще совсем недавно Андрей был женат на Диане Очиловой, с которой встречался семь лет. Год назад пара рассталась.

В одной из программ Очилова рассказала, что причиной развода стала неверность артиста. Бывшая жена Гайдуляна, которая поддерживала его во время лечения от онкологии, призналась, что до сих пор не может простить предательства.

Меж тем, Андрей отрицает факт измен. Актер считает, что экс-супруга намеренно его очерняет.