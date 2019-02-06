"Сердце разрывается от любви и боли": безутешный Толмацкий обратился к покойному сыну

Сегодня, 6 февраля, состоятся похороны Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Децл. В последний путь артиста проводит его отец, продюсер Александр Толмацкий, посвятивший 35-летнему наследнику трогательные строки.

Свои эмоции безутешный Александр Толмацкий выплеснул в Instagram. Опубликовав фотографию покойного сына Кирилла, он обратился к нему с такими словами: "Так мы с тобой и не поговорили. Больше всего на свете я боялся, что ты не придешь на мои похороны. Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю, почему ты не сделал шаг навстречу. Подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя. Не понимаю, зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес..."

Сраженный горем продюсер не стал скрывать, что в последнее время не общался с сыном, но нашел силы извиниться перед ним, передает телеканал "360". "Жизнь сделала так, что хороню тебя я. Прости меня. Может быть, я действительно был плохим отцом. Но знай: моя любовь к тебе безгранична. Дети – это воплощение мечты родителей. Я горжусь тобой! Прости меня. Сердце разрывается от любви и боли. Вот такой хреновый февраль", – завершил свою исповедь Александр Толмацкий.

Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.

Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске. Врачи скорой помощи не смогли реанимировать Кирилла. Их коллега из другого города предположил, что медики работали спустя рукава, и музыканта можно было спасти.

Ходили слухи, что Толмацкий умер из-за пристрастия к наркотикам. Согласно результатам предварительной экспертизы, следов запрещенных веществ в крови артиста не обнаружено.

Похороны Кирилла Толмацкого состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Прощание с рэпером пройдет в ЦКБ Управления делами президента России в 11:00 мск.