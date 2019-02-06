Обнародовано прощальное видео Децла
Ролик появился на YouTube в день его похорон, 6 февраля. Для певца он оказался нетипичным. В посмертном клипе Децла нет слов – только музыка, передает ТВЦ. Рэпер появляется в кадре конце четырехминутной записи.
Видео должно было стать частью саундтрека к фильму, сообщает телеканал "360". Кирилл Толмацкий выступил в качестве композитора. Это экспериментальное видео Децл собирался показать публике 6 февраля и успел загрузить тизер, отмечает сетевое издание m24.
Ранее композиция вышла в альбоме Децла μετεμψύχωσις ("Метемпсихоз") 2017 года. В переводе с греческого – "переселение душ" или "реинкарнация".
Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске.
Врачи скорой помощи не смогли реанимировать рэпера. Позже их коллега из другого города предположил, что медики работали спустя рукава, и музыканта можно было спасти.
Похороны Кирилла Толмацкого состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Прощание с рэпером пройдет в ЦКБ Управления делами президента России в 11:00 мск.
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