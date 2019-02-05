Сенсационные результаты экспертизы Децла: были наркотики?

Вот уже несколько дней в Сети не утихают разговоры о том, что Децл на протяжении долгого времени принимал наркотики. Это якобы и стало причиной его скоропостижной кончины. Сегодня, 5 февраля, обнародованы результаты предварительной экспертизы, которая и расставит все точки над i.

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