Сенсационные результаты экспертизы Децла: были наркотики?
Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах Удмуртии, тело Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, передано родственникам для транспортировки в Москву. Согласно результатам предварительной экспертизы, следы наркотических веществ в крови музыканта не обнаружены. Об этом сообщает ТАСС.
Отметим, что недоброжелателей рэпера очень удивило заключение патологоанатомов. Многие высказывали предположения, что музыкант употреблял запрещенные вещества. Даже находились свидетели, которые утверждали, что Децл курил марихуану до и после концерта в Ижевске.
Меж тем преданные поклонники и друзья Толмацкого в один голос твердят, что Кирилл вел здоровый образ жизни. С запрещенными препаратами, по их словам, он завязал очень давно.
К примеру, DJ Грув ранее отмечал, что много лет знает Децла и может с уверенностью сказать, что тот не употреблял наркотики. "Я общался с ним столько лет, и даже близко этой истории не было. Сколько концертов, сколько он рядом со мной выступал, ко мне приезжал... Этого не было", – твердил музыкант в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
О смерти Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзья вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.
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