Малахов попался на подлой лжи о смерти Децла

Накануне свет увидела программа шоумена Андрея Малахова, в которой обсуждалась смерть Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. На шоу присутствовал некий Михаил Перевощиков, который утверждал, что стал свидетелем смерти звезды. Однако выяснилось, что этого "очевидца" не было в ижевском клубе в момент трагедии.

Перевощиков рассказывал в студии "Прямого эфира" телеканала "Россия 1", что Толмацкий перед кончиной жаловался на онемение руки, о том, как работники заведения откачивали артиста, как прибыла скорая. Меж тем другие сотрудники заявляют, что Михаила в эти минуты не было на месте.

"Михаил, который сейчас находится на программе "Прямой эфир", не был в ту ночь в клубе. Именно в тот момент он уехал из нашего заведения. Все, что он говорит на программе, – неправда, потому что его не было и он не может этого знать!" – заявила хостес клуба Анна в видеообращении в соцсетях.

Слова сотрудницы клуба подтверждает арт-директор заведения Лана Шенкнехт. По ее словам, Михаил покинул здание в 23:30, так как его смена закончилась раньше, а Децлу стало плохо около часа ночи.

Шенкнехт отмечает, что утром Перевощиков в соцсетях интересовался у нее подробностями случившегося. "Когда мы спросили его, зачем он собирается на программу, он ответил: "Ради свободы слова". Странный человек по поведению, короче говоря", – заметила арт-директор.

Также она добавила, что Михаил был уволен из клуба, однако его уход никак не связан с появлением на шоу Малахова. "Буквально дня два назад он серьезно нахамил своему руководству", – заметила Шенкнехт.

Между тем Перевощиков стоит на своем. Он твердит, что был в клубе, когда звезде стало плохо, наблюдал за тем, как приехала скорая и как констатировали смерть. Об этом сообщает Super.ru.