"Пиаришься на трупе": докапывающуюся до истины Борисову затравили

После участия в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", посвященной памяти рэпера Децла на ведущую обрушился шквал критики. Дана Борисова озвучила заключение судмедэкспертов о причинах смерти музыканта.

Во время шоу знаменитость заявила, что, по информации СМИ, в гримерке перед концертом Децла стоял сладкий запах. Якобы люди курили там нечто похожее на самокрутки. Борисова задалась вопросом, не стало ли это причиной смерти.

Поклонников творчества Децла такие подозрения задели за живое. После эфира они разнесли телеведущую, затравив ее в Instagram негативными комментариями. Пользователи соцсети считают, что Борисова оскорбила усопшего своими версиями смерти.

Дана решила объясниться с подписчиками и высказала свою точку зрения. "А теперь почитайте свежие заключения судмедэкспертов. Сердце было здорово. Не исключают, что смерть могли спровоцировать посторонние вещества. Я – за правду. И считаю, что лучше было вопрос озвучить честно, а не шептаться по кулуарам о том, о чем и так многие говорят", – отметила Борисова на своей странице в соцсети.

Это еще больше взбесило фолловеров. "Дана, говорю открыто: ты мерзкая падальщица. Фу. Пиаришся на трупе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Любишь читать прессу – читай, что "Врачи лишь поделились с "Комсомолкой", что алкоголя и наркотиков в крови, предварительно, не было". Так что эксперты говорят, что не было не каких наркотиков. Свои проблемы не перекладывай на других", "Какие же мерзкие все эти передачки… И "судьи" кто?!.. Он при жизни не ходил на все эти "сборища ", а после смерти слетелись "стервятники "... для чего?! Да ради денег...", "Лживая пиарщица", – раскритиковали Борисову пользователи.

Напомним, что 35-летний Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в ижевском клубе. По предварительным данным, Децл умер от остановки сердца. Церемония прощания с музыкантом состоится 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.