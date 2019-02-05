"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в своем Twitter-аккаунте скриншот переписки с музыкантом Кириллом Толмацким. Он признался, что никогда не слушал Децла.

Рэпер рассказал, что "никогда не принимал" песни коллеги и стебался над его творчеством. Вместе с тем, Oxxxymiron отметил заслуги Децла перед рэп-культурой в России.

Исполнитель уверен, что именно Кирилл Толмацкий подготовил почву для следующих рэп-волн. По его мнению, отрицать это глупо, передает "Царьград".

"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – цитирует рэпера сетевое издание m24. "В итоге так и не пересеклись", – добавил он. Также Oxxxymiron также опубликовал переписку с Децлом.

RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ.

В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4 — Oxxxymiron (@norimyxxxo) 4 февраля 2019 г.

В ней Федоров признался, что не раз негативно высказывался по поводу произведений Толмацкого, но рад, что, несмотря на это, может "нормально говорить" с ним. В ответ Децл предположил, что, если бы удалось встретиться лично, "все вопросы решились бы сами собой", передает телеканал "360".

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в Ижевском клубе. В гримерной 35-летнему артисту стало плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли спасти рэпера. По предварительным данным, Децл скончался от остановки сердца. Церемония прощания с музыкантом состоится 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.