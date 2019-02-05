"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
партнеры
Вторник 5 февраля
Лента новостей
10:27
Мужчина прожил четыре года с зубочисткой в сердце
09:35
Есть жертвы: поезд на огромной скорости сошел с рельсов
08:59
Жесткое падение Моуринью на льду попало на видео
08:13
Россиян решили избавить от рабства ЖКХ
22:00
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
21:49
Татьяна Тарасова перенесла сложную операцию
21:27
Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
21:04
Погибли двое: в Удмуртии легковушка вылетела под грузовик
20:59
Взбешенную Волочкову поймали около полицейского участка
20:43
Арашукова заподозрили еще в трех убийствах
20:36
Магазин в Нижнем Тагиле отказался заявлять о воровстве
20:27
Как родные поделят наследство Децла
20:02
В Тюмени сотрудник банка украл у клиентов 2,7 миллиона
19:56
В Омске столкнулись три машины
19:43
Любимец публики принц Гарри бесследно исчез
19:41
В Нижнем Новгороде при пожаре погиб мужчина
19:28
"Единая Россия" займется транспортной безопасностью
19:24
Под Ростовом мужчина попал под поезд
19:04
Плющенко рассказал о "мужской дружбе" с Ягудиным
19:03
Военные НАТО подорвали торпеды у берегов России
18:49
В Москве ученицу похитили на пороге школы
18:43
"Она психически больна": сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой
18:35
В ДТП в Башкирии погибли четыре человека
18:31
Повторит судьбу Скрипалей: Елизавете II грозит опасность
18:25
Стало известно о разрыве Гигинеишвили и Оболенцевой
17:47
Здоровье заразившихся паразитами ульяновских курсантов вне опасности
17:41
Глушаков внезапно отказался от детей и алиментов
17:32
В американском сегменте МКС прорвало туалет
17:12
Супруг Елизаветы II занялся продажей подержанных авто
17:08
Под Москвой курьера ограбили на 100 тысяч
17:02
Какая похабщина: онкобольная звезда "Дома-2" показала на фото из ванной "мокрую кисоньку"
17:02
"Единая Россия" выступила против введения штрафов для учителей
16:57
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
16:55
В Башкирии при пожаре погиб ребенок
16:48
Вероломное предательство отца довело Децла до могилы
16:42
Увлечение соцсетями признали безопасным
16:29
iPhone за копейки: цены на гаджет резко упали
15:59
Порошенко обвинили в работе на Путина
15:52
Штрафы бесполезны: российские школьники во власти агрессивных учителей
15:47
Собчак спихнула Волочкову с лестницы
15:14
Борющаяся с раком Литвинова сделала важное заявление
15:13
Свидетели рассказали про ужас последних часов жизни Децла
15:11
Сделано заявление о госперевороте на Украине
15:09
Глафира Тарханова рассказала об опухоли мозга
15:04
Ущерб – на миллиард: дом с квартирами Казарновской, Дапкунайте и Сафронова рухнул после пожара
14:53
"Любим, помним": страшная трагедия не отпускает Татьяну Тарасову
14:51
Бесстрашная Дапкунайте бросилась помогать паникующим из-за ЧП москвичам
14:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 февраля 2019 года
14:16
Эгоистичная Маркл удивила великодушным поступком
14:16
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону
14:01
Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
13:59
Пьяный житель Архангельска по ошибке убил приятеля
13:51
В музеи стали пускать по ключам от отеля
13:50
Барановская откровенно о воссоединении с Аршавиным
13:31
Трамп толкает мир к третьей мировой
13:26
"Очень хотим внуков!": Наташа Королева ищет девочку
13:19
Последствия жуткого пожара в "звездном" доме попали на видео
13:12
"Тренируюсь жить по-новому": трудоголик Фадеев потерял ухо
13:00
Чем опасно "позитивное мышление"
12:58
Покинувшая Россию Бузова растаяла от счастья
12:56
В московском метро на рельсы упал человек
12:54
Тяжелобольной Добронравов не может работать
12:47
Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
12:46
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
12:27
Возле мертвого Децла нашли кучу шприцев
12:10
Рецепт апельсинового пирога
12:10
"Шансов нет": тяжелобольному Порошенко вынесли страшный вердикт
12:00
Затравленная Летучая ответила на жесткие выпады
11:57
Раздевший Пугачеву Васильев возмутил лицемерием
11:49
Россияне потеряли Дапкунайте после смертоносного пожара в ее доме
11:30
Глюк'oZa взорвалась из-за возмутительной пляски на костях
11:23
Муж актрисы Архаровой нелепо оправдался за свое исчезновение
11:20
Бесстыжая Волочкова задрала юбку перед камерой
11:05
Лобода сделала важное заявление о переменах в жизни
10:53
Стиль и доступность: Alcatel 5V на российском рынке
10:53
Назван самый эффективный способ профилактики рака
10:40
"Сама себе делаешь плохо": 5-летняя дочь отчитала плюнувшую на здоровье Пугачеву
10:33
Сбежавший от народа Порошенко вляпался в грандиозный скандал
10:04
Раскрыта неожиданная связь между беременной Маркл и принцессой Дианой
10:00
В деле о гибели группы Дятлова всплыли странные подробности
10:00
Ставшая качком престарелая Васильева вызвала фурор
09:57
Гороскоп на неделю
09:39
В Москве во время попойки в гараже задохнулись 3 человека
09:23
Аршавин показал новое фото с детьми от Барановской
08:53
Разведенная Лорак обтянула округлившийся живот
08:46
Умирающего Децла спасали спустя рукава
08:13
Скончалась звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
08:13
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
06:44
Тимати запретили оплакивать умершего друга
20:37
Танцующие голышом участницы шоу "Дом-2" вызвали омерзение
19:23
Россияне не могут отойти от шока из-за смерти кумира молодежи
18:01
Новые данные о разбившемся под Калугой автобусе с детьми
17:39
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
16:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 февраля 2019 года
15:54
Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
15:51
Под Москвой два белоруса устроили смертельную поножовщину
15:39
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
15:17
"Случился сердечный приступ": вопящая Акиньшина ринулась в клинику
14:39
"Это страшно": внезапная смерть ударила по чувствительному Жукову
14:10
"Уральские пельмени" спасли народ от массового заражения
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева рыдает из-за скоропостижной кончины своего мальчика
Хотел инсценировать смерть: трагический уход Децла вызвал вопросы
Предавший Путина Лукашенко нашел нового союзника
"Считаю делом позорным": Виторган взбесился после слов Собчак о разводе
Неудачное место: Крымский мост построили с ошибками
Пережившая трагедию жена Лещенко убита горем
Шоу-бизнес

"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом

Децл. Фото: www.globallookpress.com
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров) опубликовал в своем Twitter-аккаунте скриншот переписки с музыкантом Кириллом Толмацким. Он признался, что никогда не слушал Децла.
прочитано 460 раз

Рэпер рассказал, что "никогда не принимал" песни коллеги и стебался над его творчеством. Вместе с тем, Oxxxymiron отметил заслуги Децла перед рэп-культурой в России.

ПО ТЕМЕ

Умирающего Децла спасали спустя рукава

"Я не готов лицемерить": Децл дал интервью за неделю до смерти

 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

Исполнитель уверен, что именно Кирилл Толмацкий подготовил почву для следующих рэп-волн. По его мнению, отрицать это глупо, передает "Царьград".

"Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие как я смогли в свое время сформулировать свой ответ", – цитирует рэпера сетевое издание m24. "В итоге так и не пересеклись", – добавил он. Также Oxxxymiron также опубликовал переписку с Децлом.

В ней Федоров признался, что не раз негативно высказывался по поводу произведений Толмацкого, но рад, что, несмотря на это, может "нормально говорить" с ним. В ответ Децл предположил, что, если бы удалось встретиться лично, "все вопросы решились бы сами собой", передает телеканал "360".

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в Ижевском клубе. В гримерной 35-летнему артисту стало плохо, ему вызвали скорую. Прибывшие медики не смогли спасти рэпера. По предварительным данным, Децл скончался от остановки сердца. Церемония прощания с музыкантом состоится 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.

Автор: Людмила Фоканова5 февраля 2019, 10:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

567

комментарии

Политика

Повторит судьбу Скрипалей: Елизавете II грозит опасность
Тимошенко врезала наглецу Порошенко
Сделано заявление о госперевороте на Украине
Захарова влепила пощечину лжецу Макрону

Шоу-бизнес

"Я с ней согласен": Познер влез в скандал с Собчак и Виторганом
"Так и не пересеклись": знаменитый артист рассекретил последний разговор с Децлом
Изуродованная пластикой звезда "Дома-2" молит о помощи
Опытная Джоли учит 17-летнего сына окручивать женщин

Проишествия

Погибла вся семья: жуткие подробности пожара в доме на Никитском
Есть погибшие: в центре Москвы загорелся дом с квартирами Сафронова и Дапкунайте
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

"Все закончилось": Билан сделал непростой выбор

Артист понял, что отговорки только мучают
Шоу-бизнес

Что стоит за публичным покаянием Влада Соколовского

Слова исполнителя поставили под сомнение
Шоу-бизнес

Ставшая качком престарелая Васильева вызвала фурор

71-летняя артистка превзошла все ожидания
Шоу-бизнес

"Она психически больна": сексоголик Шац избавился от надоевшей Лазаревой

Михаил даже не пытается скрывать связь с молодыми любовницами

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева

Фоторепортажи

Иссохшую до костей анорексичку спас шоколад
Пухлая родственница перещеголяла известную супермодель
Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого

Спорт

Татьяна Тарасова перенесла сложную операцию
Плющенко рассказал о "мужской дружбе" с Ягудиным
"Одноразовые девочки": на карьере учениц Тутберидзе поставили крест
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву

Регионы

Будут переносить: неожиданный поворот в судьбе Крымского моста
7 погибших: под Калугой перевернулся автобус с детьми (Видео)
Вампир-сатанист совершил жестокое ритуальное убийство и стал врачом
Призрак Аршавина терроризирует россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru