Как родные поделят наследство Децла

Скоропостижно скончавшийся Кирилл Толмацкий, более известный как рэпер Децл, оставил после себя сотни композиций и десятки музыкальных роликов, авторские права на которые, могут приносить ощутимый доход. 35-летний артист не написал завещание, точнее о его наличии пока не известно, поэтому на наследство смогут претендовать жена звезды, сын и родители.

У Кирилла осталась супруга Юлия и сын-подросток Антоний. Также большой вклад в развитие Децла как исполнителя внес его отец – музыкальный продюсер Александр Толмацкий. Именно благодаря поддержке родителя Толмацкий-младший и стал кумиром целого поколения.

Продюсер Александр Митрошенков, который хорошо знаком с семейством Толмацких, отметил, что сегодня необходимо подумать, как сохранить память о погибшей звезде. "Тут важная задача для Александра Толмацкого сохранить наследие Кирилла, потому что это огромный музыкальный архив, который надо сохранить. Кто-то владеет и зарабатывает, это может быть семья. Но помогать и продюсировать... Сейчас они найдут общий язык. К сожалению, трагедия сблизит семью Децла", – отметил Митрошенков в студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

По мнению адвоката Олега Аниканова, половина имущества нажитого в браке, если такое имеется, отойдет жене и сыну Децла. Другую же половину им придется делить с родителями артиста.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в Ижевском клубе. В гримерной артисту стало плохо, ему вызвали скорую. Пребывшие медики не смогли спасти звезду. По предварительным данным Децл скончался от остановки сердца.

Церемония прощания с Толмацким состоится в среду, 6 февраля. Его похоронят на Пятницком кладбище в Москве.