Вероломное предательство отца довело Децла до могилы

В студии ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала обсуждалась скоропостижная кончина известного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. В том числе была затронута тема отношений артиста с отцом – продюсером Александром Толмацким. По мнению некоторых участников программы, перманентный конфликт с родителем мог сказаться на здоровье знаменитости и привести к смерти.

Именно отцу Децл обязан успешной музыкальной карьерой. Толмацкий-старший сделал все, чтобы его сын стал популярным музыкантом.

Однако после того, как Александр ушел из семьи и женился на молодой танцовщице, его отношения с наследником пошли прахом. Кирилл сильно переживал и не смог простить родителя. Какое-то время Александр предпринимал попытки помириться с отпрыском, однако тот на контакт не шел, в итоге Толмацкий-старший отказался от этой идеи.

По мнению заслуженного артиста Александра Левшина, затянувшаяся вражда с близким человеком сказалась на здоровье звезды. Ведь известно, что сильные эмоциональные переживания и потрясения могут стать причиной тех или иных соматических заболеваний. Особенно стресс сказывается на сердце.

"Когда они разошлись, семья разорвалась. Я считаю, что он – интроверт, Кирилл – очень принципиальный, искренний, человек, который все держал внутри", – заметил Левшин.

Такого же мнения придерживается журналист Отар Кушанашвили. Колумнист сообщил, что Децл так и не смог пережить вероломное предательство отца и, возможно, именно это довело его до могилы.

"Я был вхож в дом, когда случился этот капитальный и почему-то как-то связанный с этим концом разрыв в отношениях. Я выступал неудачливым, как вы видите, миротворцем. Отец меня просил быть переговорщиком. Кирилл считал, по последний день включительно, что уйти от мамы – это предательство. 15 лет они не общались. Время так стремительно летит. Кирилл был удивительным образом не совпадающий со всеми остальными и глубокий интроверт. Он был принципиальный, он верил в то, что избранный им путь – правильный", – заметил Кушанашвили.

Напомним, что о смерти Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Трагедия произошла после выступления музыканта в Ижевске. Около часа ночи Кириллу стало плохо. Друзья вызвали скорую, но врачи успели только констатировать смерть – остановилось сердце. Талантливый артист скоропостижно скончался на 36-м году жизни.