Глюк'oZa взорвалась из-за возмутительной пляски на костях

Российская певица прокомментировала трагическое известие о смерти рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. Глюк'oZa обвинила всех скорбящих хип-хоп-музыкантов в неискренности.



Разоблачительный пост появился на странице звезды в Instagram несколько часов назад. Наталья Чистякова-Ионова отметила, что многие исполнители заговорили о творчестве Кирилла Толмацкого только после его кончины. Когда музыкант был жив, никто о нем и не вспоминал.

"Так лицемерно, конечно, наше общество... Вдруг все рэперы вспомнили, что выросли на Децле. А в то время, когда он был рядом, он был не нужен. Мало кто сказал из вас эти слова в лицо. Покойся с миром", – написала возмущенная Глюк'oZa.

Мнение подписчиков певицы разделилось. Некоторые пользователи согласились со звездой и похвалили ее за то, что она не боится говорить правду. "Подпишусь под каждым словом!", "Уважаю Вас, Наталья. Хоть кто-то говорит правду", "Наталья верно подметила. Никому не был нужен, а тут стал всем нужен", – отметили они.

Другие комментаторы, наоборот, раскритиковали заявление Глюк'oZы: "Ты не права, Натали. Я не считаю, что это лицемерно. Кирилл сам не любил шоу-бизнес за фальшь. Он был скромным и талантливым парнем. На нем выросли все. Его музыка была переслушана до дыр. Хоть его не было видно на экранах, про него никто не забывал. Он личность легендарная", "А я верю, что соболезнования рэперов абсолютно искренние. Иначе и быть не может. Все мы люди", "Ваш текст тоже лицемерен. Сами Вы восхищались им при жизни? Говорили ему хорошие слова?"

Напомним, что Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года от остановки сердца. Музыканту стало плохо после выступления в клубе в Ижевске. Прибывшие медики не смогли спасти артиста. Соболезнования выразили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе ST и Баста, Сергей Шнуров и Алла Пугачева, передает Пятый канал.