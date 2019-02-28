Борисов притащил к звезде группы "Арабески" узбекских родственников
Микаэла всю жизнь ищет информацию об отце, который ушел из семьи еще до ее появления на свет. Звезда группы "Арабески" рассказала, что у ее родительницы был роман с мужчиной из СССР.
"Моей матери было 17 лет, она поехала в Америку со своим первым мужем, там она родила первого ребенка, моего брата. Американский муж постоянно бил ее. Она решила вернуться в Германию, во Франкфурт. Ей было 19. Она оставила первенца с отцом. Ей пришлось. Она искала работу. В магазине табачных изделий она познакомилась с моим отцом", – поведала певица.
Мужчина окружил мать звезды группы "Арабески" лаской и заботой. Был галантен, инициировал встречи. Однако когда возлюбленная рассказала о беременности, отреагировал крайне негативно, а после вообще исчез.
Через много лет выяснилось, что к моменту рождения Микаэлы ее отец был женат, к слову, ту семью он тоже бросил. После расставания с матерью певицы он еще раз женился. В этом браке родилось еще двое сыновей. Мальчики тоже остались без отца.
Роуз долгое время сама пыталась найти родню. Она выяснила, что у нее узбекско-таджикские корни, а ее отца уже нет в живых. Десять лет назад она разыскала сводную сестру Фатиму Парсонс, которая сейчас проживает в Нью-Йорке. С тех пор женщины хорошо общаются, однако на генетическую экспертизу пока не решились.
В студии "Пусть говорят" Первого канала участница группы "Арабески" встретилась с предполагаемыми родственниками из Узбекистана: племянником Илхомом Икромовым и двоюродным братом Алиджоном Икромовым. Мужчин очень удивил звонок телевизионщиков. Они долго обдумывали их предложение пройти генетический тест, но в итоге согласились.
На съемочной площадке представили результаты ДНК-исследования между звездой группы "Арабески", ее сестрой и двоюродным братом.
"Вероятность того, что Фатима и Микаэла действительно являются единокровными сестрами, составляет 99,57%. Вы действительно сестры. Микаэла и Алиджон – двоюродные брат и сестра, вероятность этого составляет 85%", – озвучил эксперт на радость Микаэле Роуз.
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