Внук Федосеевой-Шукшиной спутался с Борисовым в День всех влюбленных

Появление отечественных знаменитостей в эфире того или иного ток-шоу хорошо оплачивается. Многие звезды за внушительный гонорар готовы вывалить в эфире федерального канала все свое грязное белье. Судя по всему, подзаработать решили и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной. прочитано 259 раз Сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, на Первом канале увидел свет очередной выпуск программы "Пусть говорят". Продюсеры шоу решили погрузить зрителя в неромантичную тему – в студии обсуждался конфликт между родственниками актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. ПО ТЕМЕ "Убили меня!": замученная детьми Федосеева-Шукшина загремела в больницу Постельное фото Алибасова и Федосеевой-Шукшиной произвело фурор Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса Ведущий передачи Дмитрий Борисов пригласил в студию внука артистки и знаменитого писателя Василия Макаровича Шукшина – Василия. Отпрыск младшей дочери звезд – Ольги впервые появился на ток-шоу и согласился на откровенную беседу с журналистами. Шукшин-младший рассказал о своем конфликте с двоюродной сестрой Анной, дочерью Марии Шукшиной. Ходят слухи, что за исповедь на глазах у всей страны молодому мужчине заплатили неплохой гонорар. Говорят, что спутавшийся с телевизионщиками Василий, получил 300 тысяч рублей. Примечательно, что это, так скажем, начальная ставка на "Пусть говорят". Если верить слухам, некоторые знаменитости получают за появление у Борисова миллионы, поэтому внук звезд СССР обошелся очень дешево. Взять хотя бы признание старшей дочери Лидии Николаевны и Василия Макаровича – Марии. Артистка сообщила своим подписчикам в соцсетях, что ее сына Макара редакторы соблазняли миллионом рублей, а ее старшая дочь Анна, которая, к слову, снялась аж в двух эфирах, заработала в два раза больше. Марию, кстати, тоже звали на ток-шоу, правда на программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". По словам Шукшиной, шоумен предлагал ей 15 миллионов рублей, но она, естественно, ответила отказом. Добавим, что сестры Марии – Анастасия (дочь Федосеевой-Шукшиной от брака с Вячеславом Ворониным) и Ольга частые гости у Дмитрия Борисова. Женщины уже много раз так или иначе мелькали в эфирах и, наверное, уже заработали себе на безбедную старость.

14 февраля 2019, 21:29 Автор: Руслана Алексеева

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