"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала

Актер негативно высказался в адрес рок-музыканта Александра Маршала, который назвал себя сторонником действующего президента России. Гневный пост появился несколько часов назад на странице Алексея Панина в Instagram.

В своем микроблоге артист рассказал поклонникам, что недавно посмотрел фильм Юрия Дудя "Русский Вудсток". Особое внимание он обратил на беседу журналиста с известным рок-исполнителем о его гражданской позиции. Алексей Панин назвал Александра Маршала редкостным мерзавцем, который намеренно угождает власти.

"Всем советую посмотреть интервью Дудя с Маршалом. Редкостный мерзавец (Маршал, конечно)! Хотя, как мне кажется, все эти Лещенки, Пригожины, Валерии, Майдановы и прочие соревнуются, кто первый прогнется и подлизнет", – написал возмущенный актер.

К тексту он добавил изображение, высмеивающее ложный патриотизм. "Когда люди, экономя на еде, без горячей воды и возможности съездить в отпуск ощущают величие своей страны – это не патриотизм, это шизофрения", – отметил Алексей Панин.

Напомним, что на прошлой неделе в Сети появился фильм "Русский Вудсток", в котором приняли участие отечественные и зарубежные рок-музыканты: Себастьян Бах, Док Макги, Стас Намин и другие. В беседе с Александром Маршалом Юрий Дудь напомнил, что в прошлом исполнитель устроил концерт на Красной площади в поддержку Владимира Путина.

"Я правильно понимаю, что Вы сторонник Путина?" – спросил ведущий. "Я не понимаю, а кто его не сторонник? Вы нет? А зачем Вы тогда живете здесь? Уезжайте в другую страну, живите там", – ответил Маршал. Певец добавил, что комментировать деятельность лидера России сложно, потому что его не с кем сравнить. "Каков он, рассудит только время. Вот когда придет другой, тогда мы все поймем, хороший он был или нет", – заключил Александр.