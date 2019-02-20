Пригожин пересчитал идиотов после скандального заявления Макаревича
В том, что среди населения Земли немало тех, кого можно назвать "идиотами", сомнений нет. Продюсер Иосиф Пригожин частично согласился с утверждением, высказанным ранее лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем. Сомнения у Пригожина вызвали только приведенные музыкантом цифры.
"Я не знаю, где Андрей Вадимович взял статистику касательно 80% "идиотов". Но могу сказать, что идиотизм присутствует. В каком количестве – я не могу вам сказать, потому что я не знаю, не считал", – прокомментировал Пригожин слова Макаревича.
Ранее в интервью одному из российских изданий лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты. При этом себя музыкант зачислил в оставшиеся 20%. Позже артист заявил, что автор высказывания – американский писатель Эдгар Аллан По.
Пригожин согласен с Макаревичем, в частности, в том, что следует запретить многочисленные ток-шоу на телевидении, участники которых "орут". Пригожин признал, что это очень напоминает сумасшедший дом. И подчеркнул, что у Макаревича, конечно, есть право на собственное мнение, которое музыкант и высказал в скандальном интервью, передает Пятый канал.
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