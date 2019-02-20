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Пригожин пересчитал идиотов после скандального заявления Макаревича

Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Идиотизм на Земле, несомненно, присутствует. Однако в приведенных Андреем Макаревичем цифрах продюсер Иосиф Пригожин усомнился: он не знает, из каких источников музыкант берет статистические данные.
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В том, что среди населения Земли немало тех, кого можно назвать "идиотами", сомнений нет. Продюсер Иосиф Пригожин частично согласился с утверждением, высказанным ранее лидером группы "Машина времени" Андреем Макаревичем. Сомнения у Пригожина вызвали только приведенные музыкантом цифры.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"Я не знаю, где Андрей Вадимович взял статистику касательно 80% "идиотов". Но могу сказать, что идиотизм присутствует. В каком количестве – я не могу вам сказать, потому что я не знаю, не считал", – прокомментировал Пригожин слова Макаревича.

Ранее в интервью одному из российских изданий лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что 80% населения Земли – идиоты. При этом себя музыкант зачислил в оставшиеся 20%. Позже артист заявил, что автор высказывания – американский писатель Эдгар Аллан По.

Пригожин согласен с Макаревичем, в частности, в том, что следует запретить многочисленные ток-шоу на телевидении, участники которых "орут". Пригожин признал, что это очень напоминает сумасшедший дом. И подчеркнул, что у Макаревича, конечно, есть право на собственное мнение, которое музыкант и высказал в скандальном интервью, передает Пятый канал.

Автор: Андрей Евлампиев20 февраля 2019, 19:08
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