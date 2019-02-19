Рыдающий народ взял под крыло малыша умершего Лагерфельда

Поклонники таланта известного кутюрье Карла Лагерфельда выражают соболезнования близким покойного. Сочувствующие комментарии заполнили блог любимицы знаменитого дизайнера – кошки Шуппет.

Комментаторы в микроблоге Шуппет переживают – как перенесет домашний питомец утрату? Кошке Лагерфельда выражают соболезнования в связи в потерей любимого хозяина и друга и желают сил, чтобы пережить трудный период.

"Наши глубочайшие соболезнования, пушистик! Желаем тебе всего самого наилучшего!", "Бедная Шуппет, ей теперь так одиноко!", "Надеемся, что кто-нибудь будет заботиться о тебе так же, как это делал Карл", – обращаются к Шуппет подписчики ее блога.

Лагерфельда считали холодным и надменным. Однако в его окружении знали, кто может растопить его сердце. И своей любви к кошке кутюрье не скрывал, демонстрируя ее всему миру.

Пушистая принцесса воплотила мечту многих моделей, появившись на обложке немецкого Vogue. Продвижением Шуппет, с подачи Лагерфельда, занималось то же модельное агентство, что и Летиции Касты – у моделей даже была совместная фотосессия.

Ухаживают за Шуппет три горничные. У кошки личный самолет, который в любое время мог доставить ее к Лагерфельду, в какой бы точке земного шара он ни находился.

Карл Лагерфельд последние несколько недель жаловался на плохое самочувствие. Накануне ночью его госпитализировали. Усилия врачей пропали даром – Лагерфельд скончался утром 19 февраля.

