"Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову

Наталья Водянова в шоке после известия о смерти известного кутюрье Карла Лагерфельда. Эта новость стала ударом для многих представителей мира моды.

Водянова лично знала Лагерфельда. Известная модель неоднократно представляла на подиумах наряды великого кутюрье. И сейчас просто тне может поверить в случившееся.

"Мое сердце разрывается. Мы знали, что этот день настанет, но я не готова к нему. Ты был олицетворением любви и поддержки для стольких людей, включая меня. Так благодарна за все, что ты для меня сделал", – написала Наталья Водянова в Instagram.

Карл Лагерфельд – единственный дизайнер, который в каждом сезоне представлял в Париже сразу две коллекции "от кутюр". Он известен как создатель ароматов Chloé (1975), KL (1982), Jako (1997), напоминает "Экспресс-газета".

Как выяснилось, дизайнер жаловался на здоровье последние несколько недель, а накануне ночью его госпитализировали. Врачи пытались вытащить умирающего модельера с того света, однако их усилия ни к чему не привели. Лагерфельд скончался утром 19 февраля.

Лагерфельд около 36 лет управлял модным домом Chanel. Начиная с 1983 года кутюрье не пропустил ни одного показа марки, однако в минувшем январе в финале дефиле Лагерфельд не вышел на поклон. Представители бренда объясняли это усталостью директора.

Водянова часто работала с известным кутюрье. Недавно Наталью приняли за подружку ее сына Лукаса. Снимок со светского мериприятия, опубликованный в Instagram модели, поразил фанатов – звезда выглядит моложе своего наследника.



У Водяновой от первого мужа Портмана, кроме Лукаса есть дочь Нева и сын Виктор. А с нынешним избранником Антуаном Арно у Водяновой двое общих детей – мальчики Максим и Роман.





