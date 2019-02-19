Врачи пытались вытащить умирающего Лагерфельда с того света

Умер модельер и креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Знаменитый кутюрье скончался в возрасте 85 лет. Незадолго до смерти звезда попала в больницу.

Сообщается, что модельер жаловался на здоровье последние несколько недель, а накануне ночью его госпитализировали. Врачи пытались вытащить умирающую звезду с того света, однако их старания оказались тщетными.

Сегодня утором, 19 февраля, Лагерфельд скончался. Причина смерти знаменитости пока неизвестна.

Лагерфельд около 36 лет управлял модным домом Chanel. Начиная с 1983 года кутюрье не пропустил ни одного показа марки, однако в минувшем январе в финале дефиле Лагерфельд не появился на поклон. Об этом сообщает журнал Paris Match.

Из ряда вон выходящее событие взволновало поклонников модного дома. Появились слухи о возможной болезни модельера. Меж тем, представители бренда объясняли это усталостью директора.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам он позднее утверждал, что появился на свет только в 1935 году. В начале 50-х годов прошлого века он переехал в Париж и стал помощником известного кутюрье Пьера Бальмена, а после занял должность арт-директора доме моды Жана Пату. В 1973 Лагерфельд создал собственную линейку Karl Lagerfeld Impression, а через девять лет занял пост художественного директора дома Chanel.