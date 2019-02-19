"Белый осадок": результат экспертизы крови Децла поверг в шок

Специалисты бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики озвучили результаты проверки крови музыканта на наличие в ней запрещенных веществ. Новые подробности о смерти Децла появились несколько часов назад.

Эксперты заявили, что в крови музыканта не было обнаружено следов наркотических веществ. Кроме того, они внимательно изучили посуду, которую использовал артист незадолго до смерти. В гримерке Децла находились стаканы с кофе, колой и вином.

Подозрения у медиков вызвал стакан с яблочным соком, на дне которого образовался "небольшой белый осадок". Странное вещество отправили на дополнительную экспертизу. Предположительно, это – обезболивающее, которое исполнитель принял после выступления, передает ТВ Центр.

Напомним, Децл скончался в ночь на 3 февраля 2019 года от сердечного приступа. Артист внезапно почувствовал себя плохо после выступления в кафе Ижевске. Прибывшие на место медики не смогли спасти жизнь музыканта. О смерти Кирилла Толмацкого сообщил его отец на своей странице в Facebook.

Недавно журналист Роман Супер объявил о сборе средств на создание документальной картины о жизни и творчестве хип-хоп-исполнителя. Репортер попросил разрешение на съемку только у отца артиста – Александра Толмацкого, с которым, как известно, музыкант не общался на протяжении 15 лет.

Сын артиста был крайне возмущен поступком журналиста и назвал его "аферистом", добавив, что Роман Супер снял только одно прижизненное интервью с Децлом, которым рэпер остался недоволен. Позднее ситуацию прокомментировал и сам отец звезды. Александр Толмацкий отметил, что знал о плане снять фильм, однако репортер так и не связался с ним лично. "Да, я в курсе [планов снять фильм]. Я читал об этом", – цитирует мужчину телеканал "360".