Следователи сделали важное заявление о смерти Децла
Как отметили в ведомстве, следственные органы Удмуртии пока не получили результаты экспертизы о возможной причине смерти рэпера. Представитель СКР отметил, что поэтому они не могут подтвердить слова матери Децла о том, что в крови музыканта не обнаружено наркотиков и алкоголя, передает РИА Новости.
В Следственном комитете пообещали сразу сообщить результаты судмедэкспертизы, как только они поступят. Ранее Ирина Толмацкая сообщила о причинах гибели сына. Свою версию женщина рассказала в эфире Первого канала. Она считает, что всему виной – нагрузки Децла. Толмацкая добавила, что ее сын скончался не от приема запрещенных веществ.
Напомним, Кирилл Толмацкий погиб после концерта в Ижевске. Ему внезапно стало плохо. Как сообщил концертный директор исполнителя Павел Беленец, причиной смерти стала остановка сердца. Артиста похоронили 6 февраля.
Как писали "Дни.ру", Кирилл Толмацкий строил большие планы на будущее. Был практически готов к выпуску новый альбом рэпера, и Децл намеревался отправиться в США. Об этом сообщила актриса Наталья Андрейченко.
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