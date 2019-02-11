"А сейчас для куражу я вам **** покажу": Пригожин осудил выходки Панина
Супруг певицы Валерии не одобрил предложение лишить артиста государственной награды. Если Алексей Панин считает, что получил эту премию незаслуженно, он может отказаться от нее. Иосиф Пригожин пояснил: когда артист получал награду, он был адекватным человеком.
"Тогда он был в абсолютном адеквате и воспринимал информацию в должном русле. А сейчас что-то в его жизни произошло, в голове. Песня есть такая – "Бабочки в моем животе", а есть "бабочки в моей голове", – заявил он в интервью каналу "ТВ Центр".
Продюсер уверен, что нет смысла лишать артистов званий, ведь это прошлые заслуги. "Это все равно что в Голливуде актер выступал в определенный период, а потом его не стало. Что теперь? Звезду выковыривать? У каждого времени есть свои заслуги. Собственно говоря, в будущем у него, наверное, ничего не будет, а за те периоды, за то время он это заслужил", – уточнил Иосиф Пригожин.
Не только поступки Алексея Панина вызывают у мужа Валерии неприятные чувства. Он отметил, что многие знаменитости опускаются до аморальных выходок, чтобы привлечь к себе внимание. "Мы ради телесмотрения, ради популярности, ради любых движений готовы делать все, что угодно. Искусство, которое призвано воспитывать людей, сегодня никого в чистом виде не интересует. У нас принцип простой: "А сейчас для куражу я вам жопу покажу", – заключил музыкальный продюсер.
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