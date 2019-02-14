"Как тигрица": знаменитая актриса бросилась на развратного Панина

Украинская артистка Любовь Титаренко резко осудила российского коллегу Алексея Панина за его негативные высказывания о наградах от президента России. Слова актрисы прокомментировал "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Титаренко обрушилась с критикой на Панина в Facebook, добавив, что его следует лишить госнаград. Ранее артист заявил, что ему стыдно за то, что он получил такую награду из рук президента Владимира Путина. "Он ничтожный и развратный человек. Не оценил того, что дала ему страна. Попал в течение, сам то слаб и однообразен. Таким надо давать отпор. Актер уже никакой!", – заявила актриса.

В свою очередь Манукян отметил, что его очень порадовало, что Титаренко поддержала его в том, чтобы Алексей Панин сдал обратно госнаграду, если она ему так противна. "Любовь как тигрица бросилась на Панина, который решил оскорбить своих коллег по цеху, получающих награды от президента России. Пусть это Панину будет уроком. И на Украине есть артисты, которые ни коим образом не зависят от Путина, но им все равно мерзко, что заслуженных людей в России оскорбляют", – заявил эксперт.

Также Вадим Манукян назвал актрису одной из "последних могикан" на Украине. "Она из тех людей, которые не боятся открыто противостоять атмосфере ненависти и развязанной на ее родине войне. Любовь активно выступает за восстановление связей между Россией и Украиной", - отметил эксперт.

Он напомнил, что Титаренко выступала в защиту российского национального культурного центра. "А недавно вошла в общественное движение "Сила добра", в котором собралась настоящая творческая элита Украины. Цель этого движения – снизить атмосферу ненависти в украинском обществе. Также, в том числе и на украинском ТВ Любовь Титаренко выступает против ущемления русского языка. Ей постоянно делают замечания, вынуждают перейти на мову, но она человек гордый, и ее никто не сможет заставить это делать", - констатировал Вадим Манукян.