Cтрашная рожа: раскрыта причина внезапной смерти Юрского

Со смерти Сергея Юрского прошло десять дней, но до сих пор точно не известно, что убило актера. Его друзья раскрыли секрет.

Писатель и драматург Аркадий Инин шепнул по секрету: "Не так давно у Сергея Юрского болезнь – рожа – началась. Практически от нее он вроде бы и умер". Рожа – это острое инфекционное заболевание, вызываемое стрептококком группы. Проявляется покраснением участка кожи, обычно на голени или лице, сопровождается общей интоксикацией с повышением температуры. "Страшную штуку сыграл и его инсулинозависимый диабет. Вот сердце и не выдержало", – добавил Инин.

А сосед Сергея Юрского, продюсер Никита Евган поделился воспоминаниями о последних встречах с артистом: "Он всегда ходил, никого не замечая вокруг, что-то бормоча под нос. На людей со стороны производил впечатление городского сумасшедшего. Но он актер, так учил роли. В последнее время часто ходил в церковь рядом с нашим домом. Я видел, как тяжело горбился – наверное, что-то предчувствовал".

"Не так давно в магазине он взял маленькую бутылку водочки и побрел домой. Я его окликнул и спросил: "Как Вы себя чувствуете?" "Сегодня я еще совместим с жизнью", – грустно заметил мастер", – цитирует продюсера "Экспресс-газета".