Юрского проводили в последний путь аплодисментами и криками "Браво!"
Сергей Юрский слыл человеком удивительной порядочности. Почти полвека он прожил с Натальей Теняковой, никогда не был замешан в семейных дрязгах, не тряс грязным бельем на ток-шоу, вырастил из дочери талантливую актрису.
"Это был человек такой высоты во всем. Оказывается, можно прожить жизнь, ни в чем ни разу не солгав – ни себе, ни другим, ни профессии, делу которому служил", – отметила актриса Ольга Остроумова.
Подкупали его образованность, интеллигентность, ироничность. Простые люди Сергея Юрского очень любили, считая, что он плоть от крови народной.
"Один из последних могикан наших, который был честен по отношению к зрителю, по отношению к себе и своим партнерам. Никогда ни перед кем не заискивал, никогда не говорил ненужных добрых слов – всегда это было по делу", – высказался на панихиде о коллеге Владимир Стержаков.
Судя по публике, с Юрским пришли проститься не самые богатые, зато самые искренние зрители. Пусть с одной гвоздичкой, но от всей души. Да и не цветы ему теперь нужны, а память и огромная любовь в сердцах.
К счастью, остались записи его спектаклей, фильмы, телепередачи. Молодые артисты смогут учиться по ним филигранным владением профессией, умению каждую фразу превращать в маленькую постановку. А зрители будут вспоминать радость, которую дарили роли Юрского.
Из Театра имени Моссовета, где артист служил 40 лет, его выносили под аплодисменты и крики "Браво!" Он достоин. Похоронили Сергея Юрского на Троекуровском кладбище столицы, где покоятся Любовь Полищук, Наталья Гундарева, Игорь Кваша и Владислав Галкин.
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