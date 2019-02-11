Почерневшую от горя вдову Юрского держали под руки у гроба
В девять утра в церкви священномученика Власия в Большом Власьевском переулке состоялось отпевание – присутствовали только родные актера. А на панихиде в Театре имени Моссовета все желающие смогли проститься с лучшим Остапом Бендером, любимым всеми дядей Митей из картины "Любовь и голуби", Груздевым из фильма "Место встречи изменить нельзя"...
Гроб с телом актера утопал в корзинах и венках – от Никиты Михалкова, от мхатовцев, от Первого канала. Цветов становилось больше с каждой минутой. Егор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Евгений Писарев, Кирилл Трубецкой, Авангард Леонтьев и другие артисты поклонились легендарному Сергею Юрскому и выразили соболезнования Наталье Теняковой.
На вдову было больно смотреть – она почернела от горя и только говорила машинально: "Спасибо, спасибо..." Дочь Дарья, внуки Георгий и Алишер поддерживали актрису за руки.
"Дай бог, чтобы вера Сергея Юрьевича оказалась правильной, и он обрел бы на небесах райское счастье, – вздохнул писатель и драматург Аркадий Инин. – Я с ужасом думаю о Наташе, о том, как она справится. Конечно, есть родные, друзья, но место Юрского в ее сердце никто не займет – возникла огромная пустота".
В декабре прошлого года появилась информация о том, что Сергея Юрского доставили в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе Москвы в возрасте 83 лет. Похоронят кумира миллионов на Троекуровском кладбище.
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