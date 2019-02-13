Утяшева показала сексуальное тело после слухов о беременности
Утяшева и Воля только что вернулись из отпуска, который они проводили в Новой Зеландии. Будучи на острове, Ляйсан подробно рассказывала об отдыхе, а также часто публиковала фотоотчеты с места событий в своем Instagram.
Фолловеры отметили, что обладательница шикарной фигуры Утяшева, вдруг стала прятать ее под широкими толстовками и свободными футболками. Тут же появились сплетни о возможной беременности знаменитости.
Меж тем, сама Утяшева домыслы поклонников не комментирует. В одном из постов она лишь написала, что в Новой Зеландии она и ее муж опробовали "дикий туризм". В подобных путешествиях обязательно наличие удобной спортивной экипировки.
"С собой только удобная одежда, спортивные костюмы и непромокаемые кроссовки. Ходить здесь придется очень много. А температура от+7 до +28 по маршруту", – написала Ляйсан, тем самым объяснив свою тягу к теплым мешковатым вещам.
Видимо, чтобы закрепить эффект, Утяшева опубликовала пикантный снимок. Облаченная в экстремально-короткие шортики звезда позирует, расположившись на лестнице в сексуальной позе. Об этом сообщает paparazzi.ru.
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