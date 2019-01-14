Стройная Утяшева на берегу моря довела до истерики

Экс-гимнастка, а ныне ведущая проекта "Танцы" на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева показала невероятную фигуру в купальнике. Знаменитость с удовольствием демонстрирует миру невероятные ножки.

В личном Instagram Утяшева опубликовала снимок, на котором она запечатлена на пляже. Знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа на золотом песке.

"Обещаю, это последнее фото в купальнике 😂", – игриво заметила Ляйсан. Судя по всему, звезда предположила, что ее подписчикам могли порядком поднадоесть однотипные снимки в бикини, которые в последнее время постоянно появляются в соцсетях звезд отечественного шоу-бизнеса.

К слову, поклонники писали Утяшевой, что нельзя скрывать от мира такую дивную фигуру. Неизгладимое впечатление на интернет-обывателей произвели ноги Ляйсан, особо впечатлительные в истерике набросились на теледиву с комплиментами.

"Ноги от бога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вся такая стройняшка аж завидно. В хорошем смысле", "Как русалочка на берегу морском 😍", "Ноги просто космос 🤤", "Такую красоту, надо бесконечно фотографировать!!!!!", "Лейсан, не лишайте нас возможности смотреть на вас, пусть даже в купальнике))", "Ноги бесконечен речные,шедевр от родителей удочки👣👰👸королевский подарок👑хорошие гены!😍👍👏😇", "Стесняюсь спросить,а потом без него пойдут?)))👙🖼📸", "С такой фигурой можно вообще без купальника!!!", – писали интернет-обыватели.