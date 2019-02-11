Юрского похоронили в элитном гробу за 300 тысяч
Гроб с телом Сергея Юрского установили на сцене Театра имени Моссовета, где актер служил с 1979 года. Последним спектаклем с участием Сергея Юрьевича стал Reception Игоря Вацетиса, премьера которого состоялась 18 апреля 2018-го.
Театр купил одному из своих ведущих актеров дорогой – почти за 300 тысяч рублей – дубовый гроб. Итальянская бронзовая фурнитура, резьба, отделка тончайшим шелком и батистом – Юрский заслужил роскошную домовину.
В гробу он выглядел так же безукоризненно, как на сцене и экране. Хоронили артиста в его любимом костюме и красном галстуке-бабочке.
Отдать последний долг покойному пришли актеры Егор Бероев, Ольга Остроумова, Евгений Стеблов, Кирилл Трубецкой, Авангард Леонтьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин, режиссер Сергей Женовач, адвокат Генри Резник, гендиректор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, президент Музея изобразительных искусств Ирина Антонова. Для них Юрский был не просто звездой, а другом и учителем, являвшим собой пример порядочности.
В декабре прошлого года появилась информация о том, что Сергея Юрского доставили в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февраля народный артист России скончался в своей квартире на юго-западе Москвы в возрасте 83 лет. Похоронят его на Троекуровском кладбище столицы.
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