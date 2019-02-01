Клявшаяся в вечной любви Максакова вычеркнула из памяти убитого мужа

Дело об убийстве беглого депутата Дениса Вороненкова, которому оперная дива Мария Максакова клялась в вечной любви у алтаря, постепенно распутывается. Задержан преступник, замешенный в похищении криминального авторитета Юрия Василенко, который, по данным следствия, причастен к гибели мужа певицы.

Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, арестован житель Курска 1983 года рождения. О судьбе самого Юрия Василенко пока ничего не известно.

Сообщается, что последний имел двойное гражданство – России и Украины. Некоторое время он нелегально жил в Москве под фамилией Антоненко. В столице Василенко себе ни в чем не отказывал – снимал огромную квартиру в престижном районе – около метро "Алексеевская", часто ужинал в ресторане "Базилик", около которого его и похитили.

В Киеве Юрия Василенко разыскивают по подозрению в соучастии в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Оперативники предполагают, что криминального авторитета уже нет в живых, как, впрочем, и многих других проходящих по этому делу. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отметим, что безутешная вдова Мария Максакова на новость о задержании никак не отреагировала. В соцсетях знаменитость общается с поклонниками на темы, далекие от той кровавой истории, возможно, она давно вычеркнула ее из памяти. Вокалистка ностальгирует по прошлому. "Очень хочу найти запись со спектакля "Брависсимо" в Новой опере, где я пою финальный номер из Линды ли Шамуни. Его показывали в "Пока все дома", – пишет она в Facebook.

Напомним, Мария Максакова в декабре 2016 года покинула Россию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав в Киев и получив вид на жительство в Незалежной. Скрывающегося от российского правосудия бывшего депутата нашли в центре Киева совсем другие люди. Украинский силовик, вернувшийся с боевых действий в Донбассе, несколькими выстрелами оборвал жизнь мужа оперной дивы.