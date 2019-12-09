Важное объявление: стало известно об уходе Заворотнюк

С тех пор, как стало известно, что у Анастасии Заворотнюк серьезное заболевание (по некоторым данным, рак головного мозга), несчастья буквально валятся на семью звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня". Пока страна молится о ее выздоровлении, открываются новые нерадостные данные.
Из-за переживаний сдала мать актрисы. К тому же выяснилось, что на автомобиле, владелицей которого она является, куча штрафов. Говорят, злостный нарушитель – муж артистки, прославленный фигурист Петр Чернышев. Якобы за день машина несколько раз попалась сотрудникам ГИБДД. По слухам, именно тогда спортсмен летал по Москве, пытаясь пристроить больную супругу в клинику.
Проблемы назрели и у старшей дочери Заворотнюк. В начале осени Анна запустила собственную линию одежды и аксессуаров, с помпой открыв магазин. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она регулярно выкладывала фотографии, позируя в нарядах от своего бренда. Однако, похоже, этой деятельности наступил конец.
Анна Заворотнюк объявила об уходе. "Дорогие подписчики, я больше не имею никакого отношения к (название бренда. – Прим. ред.). По вопросам обращайтесь на их страницу напрямую", – опубликовала важное сообщение старшая дочь Анастасии Заворотнюк. Никаких объяснений девушка не стала привела. Фотографии, рекламирующие одежду, в ее аккаунте пока есть.
Популярные темы форума
Известная ведущая спит с влиятельным банкиром?!!
Почему нет службы,по собиранию бомжей !
Что думаете про сиськи Асмус?
Кто лучше Отмороженный или Невеста покойника?
Пугачёва и Невеста покойника - что общего.
До мужа было 30 мужчин
Кто полнее раскроет тему зоофилии?
Как это остановить?
В самом деле - ответьте.
Про модельную внешность Невесты покойника!