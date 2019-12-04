"Тихий ужас!": народ не узнал обезображенного пластикой Шаляпина

Певец Прохор Шаляпин живет по принципу "готовь сани летом, а телегу зимой". В смысле, уже сейчас думает о том, как через полгода будет без шубы и шапки рассекать по курортам и удивлять народ молодостью, свежестью, красотой.

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