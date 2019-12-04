"Тихий ужас!": народ не узнал обезображенного пластикой Шаляпина

Прохор Шаляпин – лучшая и наглядная реклама института красоты и стоматологии. Кажется, нет такой процедуры по омоложению, которую бы он на себе не попробовал. Ботокс, филлеры, золотые ниты – это для артиста в порядке вещей.
А только что он решился на радикальный способ омоложения – круговую подтяжку лица. Дело в том что с годами теряется четкость овала лица, становятся больше и глубже морщины, углубляются носогубные складки. И фейслифтинг помогает избавиться от негативных последствий. Это процедура, при которой делаются разрезы по естественным складкам вокруг ушной раковины, линии продлеваются на несколько сантиметров в волосах затылочной области. Затем кожа натягивается и ушивается. Но тут главное не перестараться – в свое время, как говорят, Людмила Гурченко так увлеклась, что перестали закрываться глаза.
Но красота, как известно, требует жертв. Тем более, рядом с 36-летним Прохором Шаляпиным самая красивая женщина России, Украины, Луны и Марса – пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. Ей надо соответствовать!
"Я не считаю зазорным обращаться к пластическим хирургам, – признался певец "Дни.ру". – Зазорно не следить за собой, не бороться со старостью. Это неуважение к себе и окружающим. А я кололся, резался, подтягивался, ушивался, и буду продолжать!"
Но многие поклонники не узнали любимого певца. "Тихий ужас!" – говорят они. Но когда отеки и гематомы спадут, гадкий утенок превратится в прекрасного принца!
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