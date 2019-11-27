Сбежавший от Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин сделал заявление

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Среда 27 ноября
Лента новостей
21:31
В Москве уличенная в интимной переписке в мужчиной школьница найдена мертвой
21:26
Представители всех фракций МГД поддержали бюджет Москвы
21:06
В Москве водитель такси врезался в остановку и скрылся с места ДТП
20:58
"Себе на уме": раскрыто истинное лицо Меланьи Трамп
20:47
В Ноябрьске живодер таскал своего пса привязанным к движущемуся авто
20:14
Москвичка рассказала о новом виде мошенничества в столичных кальянных
19:16
Украинские гинекологи продавали видео осмотров пациенток сайтам для взрослых
18:27
Девелоперы Год Нисанов и Зарах Илиев решают транспортные проблемы Москвы
17:51
Володин: Важно создать условия для развития регионов
17:02
Сорвавшаяся после диеты Гузеева жестко прошлась по Харламову
17:00
Бузова встретилась лицом к лицу с сестрой после гнусной ссоры
16:39
Совести нет: под Москвой пенсионерку усадили на пол в общественном транспорте
16:39
Кофе признали спасением от страшной болезни
16:24
"Не собираюсь встречаться с ребенком и его матерью": Казаченко плюнул в родившую от него фанатку
16:20
Похоронившая мужа Алла Сигалова рассказала о романе с женатым артистом
16:13
Муцениеце с большим животом сняли в секс-шопе
16:08
Сделано громкое заявление об импичменте Трампа
15:59
Шнурова пригласили на предприятие "Росатома"
15:35
Взял себя в руки: Дмитрий Харатьян резко помолодел
15:34
Обворожительная Боня с размахом отметила юбилей
15:33
В Тюмени на маленькую девочку набросился извращенец
15:32
"Я тебя тоже": бывшая жена Аршавина призналась в чувствах новому любовнику
15:24
5 симптомов мужской любви
15:22
Кончаловский впервые за долгое время высказался о дочери после случившейся трагедии
15:18
Под Москвой молодой парень покончил с собой в прямом эфире
15:06
"Ее проблемы!": Шаляпин рассказал о ревности Цымбалюк-Романовской
15:03
"Гастарбайтер с Украины": Дана Борисова представила мужа наркомана
15:03
Алексей Ягудин снова выступил в роли шута
15:01
"Я не собираюсь умирать": сын Сафронова без трусов царапал дверь туалета и страшно выл
15:00
Могут взорвать: Крымскому мосту угрожает серьезная опасность
14:56
"Нездешняя": роскошная Литвинова вызвала благоговение
14:47
Пугачева без макияжа напугала народ
14:43
Освистали: невежественная Собчак крупно опозорилась перед геями
14:29
В Уфе рабочему зажало руку в дробилке
14:26
"Я сейчас нужна сыновьям": Кожевникова боится за здоровье детей
14:23
Загадочная Брежнева спровоцировала слухи о беременности
14:21
Замужняя Жасмин ублажила в постели сразу двух сексуальных жеребцов (видео)
14:20
Путин лично простился с умершей от рака Вербицкой
14:15
Лукашенко ответил Путину черной неблагодарностью
14:06
В подмосковном парке на детской площадке обнаружили труп
13:56
"Бесстыдство!": Мазаев возмущен издевательством над перенесшим инсульт Носковым
13:56
"Вот обидно": затравленная Ротару отреагировала на шумиху из-за приезда в Россию
13:53
Как справиться с детской ревностью
13:49
"Это просто ужасно": Гагарина шокировала народ отсутствием вкуса
13:45
"Седина в голову, бес в ребро": голую Орлову забросали камнями
13:40
Стало известно о крахе грандиозного проекта Тимати
13:33
Дерипаску лишат гражданства Кипра
13:18
Зеленского публично унизили на Украине
13:13
"Какой размах!": Нетребко утерла нос Волочковой
13:12
"Как назло": маленький сын расстроил Решетову
13:09
Варум откровенно о семье с Агутиным: Нет счастья – нет смысла
12:46
Обколотого до черноты Шаляпина сняли в центре города
12:44
В Новгороде мужчину избили до смерти из-за вшей
12:27
Мокрая и голая: британская Кардашьян выставила напоказ сочную грудь
12:17
"Праздник просто": москвичи поговорили с Собяниным и Воробьевым о МЦД
12:15
Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
11:59
Известный певец раскрыл тайну брака Милявской и Иванова
11:53
Житель Ижевска пытался продать секретные данные иностранным спецслужбам
11:52
Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
11:49
Мороз поймали на попытке вернуть Богомолова
11:46
О чем думает Рунет: главные темы Russian Internet Week 2019
11:45
Устроившего цирк Порошенко прижали к ногтю
11:34
"Костюм попугая": Рудковскую смешали с грязью из-за нелепого образа
11:29
В Москве состоялось открытие FriendsFest
11:25
Мать без спроса не может навещать "зазвездившегося" Билана
11:17
Как завоевать мужчину-Козерога
11:17
Безработного петербуржца обокрали почти на 5 миллионов рублей
11:16
"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку
11:01
Медики сообщили о пользе регулярного голодания
10:57
Показавшая фото любимого мужчины Толкалина вызвала фурор
10:57
"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома
10:45
Мужчину с тяжелыми травмами госпитализировали из "Гоголь-центра"
10:34
"Мистика": найдены новые следы в истории перевала Дятлова
10:26
Россияне пришли в экстаз от полуголой Малиновской
10:23
"Самое жесткое наказание": в США требуют отстранить Россию от Олимпиады
10:12
"Своей стране гадит": Пугачеву втянули в скандал с Ротару
10:06
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
09:47
На серой ветке московского метро пассажир упал на рельсы
09:43
"Тимур сам меня поцеловал": участница шоу "План Б" дала резкий отпор злопыхателям
09:39
"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России
09:22
Есть пострадавшие: под Астраханью автобус столкнулся с электричкой
09:14
Сделано неожиданное объявление о встрече Путина и Зеленского
09:12
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
09:11
"Люди были в ужасе": почему сорвалось выступление Ирины Аллегровой
09:05
В работе "Фейсбука" произошел сбой по всему миру
08:49
Звезда "Ранеток" вышла замуж в третий раз
08:38
"Вы в положении?": Барановскую поздравляют с беременностью
08:29
Волочкова воссоединилась со старым любовником
08:09
Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
06:37
"Их отношения зашли в тупик": на браке Рудковской и Плющенко поставили крест
04:12
"Фантомас": потерявшего шевелюру Киркорова не узнали
02:14
"Влюбиться не удастся": сделано шокирующее заявление об интрижках Виктории Бони
00:17
52-летняя секс-бомба выставила напоказ пышную грудь
21:57
Полуобнаженную любовницу Виторгана перепутали с мужиком
21:54
Дисквалификация на 50 лет: Запад готовит разгром российского спорта
21:47
"Шикарна!": россияне расхвалили преобразившуюся Навку
21:47
Названа точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
21:37
В Воркуте енот вылез из вентиляции в одну из квартир жилого дома
21:23
Московских автомобилистов предупредили об опасности гололедицы
21:08
"Полирую основной "актив": лежащая на спине Рудковская раздвинула ноги
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Компания Руслана Байсарова завершает строительство тоннеля на БАМе
Как справиться с детской ревностью
Дмитрий Маликов рассказал о свадьбе дочери Стефании
Гороскоп на декабрь
Сухоруков о "Брате 3" с Бодровым, романе с Дягилевой и потенции
"Тело у меня хорошее": прятавший волосатую спину Сухоруков заявил об отсутствии комплексов

Сбежавший от Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин сделал заявление

Недавно стало известно, что между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел разлад. Музыкант рассказал о скандале с участием его бывшей девушки Татьяны Гудзевой. Она заявила, что родила от него ребенка.
прочитано 434 раза

Исполнитель утверждает, что вся эта история не более, чем обычное шоу. Он считает поступки экс-возлюбленной пиар-ходом и не скрывает, что прекрасно к этому относится.

ПО ТЕМЕ

Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк-Романовской

Сияющего от счастья Шаляпина сняли в обнимку с Копенкиной после разлада с Цымбалюк-Романовской

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

 Виталина Цымбалюк-Романовская

Виталина Цымбалюк-Романовская Украинская пианистка

"Я за любой пиар. Хорошими делами нельзя прославиться, к сожалению. Мы можем долго строить из себя святых, но это никому не интересно", – заявил артист.

Стоявшая рядом Лариса Копенкина поддержала бывшего супруга шуткой, сказав, что они грешники. Рассмеявшийся Прохор решил добить ситуацию и игриво добавил: "Да, мы грешники, так что встречайте – наша новая суррогатная мать – Лариса Копенкина". После чего они одновременно засмеялись, и певец стиснул пенсионерку в объятиях. 

Также корреспонденту "Дни.ру" удалось выяснить, что экс-супруги всегда советуются насчет новых избранников. Вот только им, как правило, не нравится выбор друг друга.

"Самая лучшая – это, конечно, Ларочка", – честно признался Прохор.

Кроме того, бывшие муж и жена не отрицают, что когда-нибудь снова могут сойтись. Как говорится, чем Бог не шутит! Ведь даже сейчас, спустя четыре года после развода, им удается сохранить теплые отношения и нежные чувства друг к другу.

27 ноября 2019, 21:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Виталина после разрыва с Арменом Джигарханяном

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
М удачье
Гость
Ответить
Фрики!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Объявлены сенсационные итоги встречи Путина и Зеленского
Сделано громкое заявление об импичменте Трампа
Зеленского поймали за руку на махинациях с унитазами
"Придется уничтожить": Украина получила грозное предупреждение из России

Шоу-бизнес

"Ну не надо этот хвост": Волочкову умоляют выкинуть искусственные волосы
"Наша новая суррогатная мать": сбежавший от Цымбалюк-Романовской Шаляпин сделал заявление
Соскучилась по славе: появившейся из небытия Ветлицкой вынесли жесткий вердикт
"Как вы достали": возлюбленную Тимати поймали на бесстыдном вранье

Проишествия

Ампутировали руки: подробности жуткого ДТП с россиянами в Доминикане
Запад попался на наглой лжи о Сирии
Последствия страшного стихийного бедствия попали на видео
Известная рок-певица и ее мать: раскрыты личности умерших в московской квартире женщин

Lifestyle

Известная актриса скончалась в Испании
Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"
"Красиво сделано": Мединский высказался о скандальном фильме с Асмус
Катрин Денев срочно госпитализировали в Париже
Шоу-бизнес

"Я не знал, что делать": Пресняков о причине ухода из дома

Певец предпочел деньги
Шоу-бизнес

"Своей стране гадит": Пугачеву втянули в скандал с Ротару

Травля певицы вышла на новый уровень
Шоу-бизнес

Волочкова воссоединилась со старым любовником

Пара сумела сохранить теплые отношения
Политика

"Ложь и провокация": Украина подбила еще три страны на скандальную выходку

В России оценили требование дипломатов

Гороскоп

Как завоевать мужчину-Козерога
Гороскоп на декабрь
Как завоевать мужчину-Стрельца
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева поразила россиян новым трюком (видео)
"Уже не нужно называть скотов скотами": Уткин жестко высказался после скандала с допингом
Россию хотят отстранить от Олимпиады
"Они запрыгают": Авербух дал шанс списанным со счетов Загитовой и Медведевой

Регионы

Такого еще не было: у Крымского моста произошло поразительное событие
В Сети появилось видео спасения испугавшегося животного
Жуткие детали стрельбы в Благовещенске попали на видео
Напавшим на Крымский мост украинцам дали отпор
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru