Сбежавший от Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин сделал заявление

Исполнитель утверждает, что вся эта история не более, чем обычное шоу. Он считает поступки экс-возлюбленной пиар-ходом и не скрывает, что прекрасно к этому относится.
"Я за любой пиар. Хорошими делами нельзя прославиться, к сожалению. Мы можем долго строить из себя святых, но это никому не интересно", – заявил артист.
Стоявшая рядом Лариса Копенкина поддержала бывшего супруга шуткой, сказав, что они грешники. Рассмеявшийся Прохор решил добить ситуацию и игриво добавил: "Да, мы грешники, так что встречайте – наша новая суррогатная мать – Лариса Копенкина". После чего они одновременно засмеялись, и певец стиснул пенсионерку в объятиях.
Также корреспонденту "Дни.ру" удалось выяснить, что экс-супруги всегда советуются насчет новых избранников. Вот только им, как правило, не нравится выбор друг друга.
"Самая лучшая – это, конечно, Ларочка", – честно признался Прохор.
Кроме того, бывшие муж и жена не отрицают, что когда-нибудь снова могут сойтись. Как говорится, чем Бог не шутит! Ведь даже сейчас, спустя четыре года после развода, им удается сохранить теплые отношения и нежные чувства друг к другу.
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