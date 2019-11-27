Сбежавший от Виталины Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин сделал заявление

Недавно стало известно, что между Прохором Шаляпиным и Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел разлад. Музыкант рассказал о скандале с участием его бывшей девушки Татьяны Гудзевой. Она заявила, что родила от него ребенка.

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