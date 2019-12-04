Одинокая Джоли закрутила роман с женщиной

Как уверяют источники, бывшая жена Брэда Питта давно испытывала симпатию к коллеге. Новая избранница Анджелины Джоли уже имела отношения с девушками.
Вуд рассказывала о том, что для нее не существует гендерных рамок при выборе партнера. "Эван всегда ее привлекала. Эван тоже по-хорошему дикая – она экспериментировала и с мужчинами, и с женщинами. У нее большой личный опыт. Речь не только о сексуальном влечении. Вуд привлекает ее как личность", – цитирует друга Джоли Пятый канал.
Примечательно, что новость о романе актрисы с женщиной не вызвала у поклонников шока. Слухи о внезапной смене сексуальной ориентации Анджелины померкли на фоне сообщений о проблеме гендерной идентификации, возникшей у двух ее детей.
Как писали "Дни.ру", 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Пита Шайло с детства считала себя мальчиком и теперь официально стала Джоном. Звездная наследница с согласия матери сменила имя на мужское во всех документах. Кроме того, ходят слухи о том, что Шайло несколько лет принимает сильные гормональные препараты.
Вслед за старшей сестрой и 11-летняя Вивьен, вторая дочь Анджелины Джоли, стремится стать похожей на мальчика. Добавим, что Брэд Питт в ужасе от последних известий о своих детях.
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