Джоли появилась на публике в странном виде

Вне красных дорожек кинопоказов звезда голливудского кинематографа чувствует себя комфортно в бесформенных одеждах пастельных тонов. Так ее заметили в странном виде, когда Анджелина отправилась вместе с дочкой за рождественскими покупками.
Для выхода на публику Джоли выбрала светлое элегантное корсетное платье неопределенного тона. Образ она дополнила черной сумкой и золотыми часами, похожими на браслет. Ну и куда же без темных солнцезащитных очков? Ее же 11-летняя дочь Вивьен предпочла для себя еще более скромный наряд. Впрочем, как и полагается обычному ребенку.
Девочка надела белую свободную футболку с милым мультипликационным персонажем и светлые джинсы. На ноги юная модница выбрала слипоны – максимально удобную обувь для похода в магазин. Стоит отметить, что мама, что дочь решили не особо разнаряживаться для рождественского шоппинга. Если бы не фирменный профиль Анджелины, ее вполне можно было бы спутать с обычной жительницей города.
Тем не менее, пользователи социальных сетей были несколько удивлены подобным выбором одежды. Конечно, их внимание было приковано к наряду актрисы, нежели к образу ее дочери. Одни высказали мнение, что таким цветом платья голливудская красотка хотела подчеркнуть белизну своей кожи. Впрочем, другие отметили, что в этом блеклом образе яркая Анджелина попросту "потерялась", сообщает издание Woman.ru.
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