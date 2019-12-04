Ухажера Заворотнюк сняли с эффектной певицей

Ходили слухи, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна принимает ухаживания от известного исполнителя Егора Крида. Но на днях артиста сняли обнимающим другую женщину

У 25-летнего Егора Крида, по всей видимости, бурная личная жизнь. Кого только не приписывали артисту в подруги: якобы он встречался с актрисой Мирославой Карпович, прославившейся благодаря роли в сериале "Папины дочки", то будто ухаживал за наследницей актрисы Анастасии Заворотнюк Анной. Доподлинно известно только о его романе с певицей Нюшей, на которую тот якобы до сих пор сильно обижен.

На сей раз Егора приметили в компании эффектной певицы Zivert (она же – Юлия Зиверт), исполнительницы таких песен как Life и "Зеленые волны". Вначале пару сняли на праздновании юбилея музыкального директора "Муз-ТВ". Тогда Егор и Юля мило болтали, смеялись, и он даже приобнимал ее за талию.

Едва видео попало в Сеть, немедленно поползли слухи об их романе. Масла в огонь подлил сам Егор Крид. На вопрос о возможном дуэте он ответил крайне двусмысленно: "Мы слишком любим друг друга, чтобы портить этим наши карьеры".

А пару дней назад на другой тусовке репортеры поймали уже саму Юлю Зиверт. Отметим, что певица почти никогда не посещает светских мероприятий и о своей личной жизни не распространяется. На все вопросы о оо романе с Егором Кридом, певица дала исчерпывающий ответ.

"Конечно, чушь несусветная! Мы с ним потом смеялись, я говорю: "Господи, уже нельзя рядом с человеком постоять-поболтать на вечеринке!". Видимо, эти слухи пошли оттого, что моя личная жизнь всегда максимально закрыта. Репортеры так ждали увидеть меня хотя бы разговаривающей с кем-то мужского пола, чтобы сразу раздуть сенсацию!" – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".