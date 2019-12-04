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Вот и сказочке конец: Евгению Феофилактову бросил богатый любовник

Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova
Многие надеялись, что после громкого развода с Антоном Гусевым экс-участница "Дома-2" Евгения Феофилактова наконец обрела счастье. Но, к сожалению, девушка вернулась к статусу холостячки.
прочитано 189 раз

Стало известно о расставании модели с бизнесменом Маджидом Гиагиа. Об этом заявил сам мужчина на своей странице в социальной сети "Инстаграм", отметив, что Новый год он встретит в статусе холостяка.

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Оба удалили все совместные фотографии из личных аккаунтов. Но что стало причиной разрыва – неизвестно.

Свои комментарии на этот счет дала бывшая жена ресторатора. По ее словам, закончить роман было решением Маджида.

Напомним, Феофилактова и Гиагиа по началу были связаны исключительно деловыми отношениями. Лишь со временем между ними вспыхнули чувства. Союз с известным ресторатором, рантье и кинопродюсером в одном лице Евгения называла "восточной сказкой", сообщает Пятый канал. По ее словам, возлюбленный был одним из немногих, кто не ограничивал ее свободу, но при этом носил на руках.

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Публикация от ������������������������ ���������������� (@evgeniyafeofilaktova)

4 декабря 2019, 00:26
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