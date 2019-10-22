Евгения Феофилактова показала нового богатого любовника

На черно-белом снимке девушку нежно обнимает за талию грозный бородатый брюнет. Как оказалось, это 32-летний ливанский бизнесмен Маджед Джегеа.
"Спокойной ночи, мой король", – подписала кадр экс-участница "Дома-2".
Предприниматель поспешил ответить в комментариях обожаемой спутнице жизни. "Спокойной ночи, моя прекрасная королева", – отметил Маджед.
Фолловеры пришли в восторг от выбора Феофилактовой, сообщает Starhit. По их мнению, влюбленные смотрятся очень гармонично вместе. "Урааааа! Жень, счастья вам", "Наконец-то! Как же я за тебя рада. Твой избранник супер. Надеюсь, что с ним ты будешь по-настоящему счастлива", "Гусев нервно грызет ногти в сторонке. Молодец, Женька, если замена достойная", – писали восхищенные пользователи Сети.
Судя по всему, Джегеа несказанно богат. Он задаривает экс-участницу "Дома-2" огромными корзинами цветов и дорогими презентами. Сейчас они вместе отдыхают в роскошном отеле в Арабских Эмиратах. Причем сын Евгении Даниэль тоже отправился с ними в путешествие. Бизнесмен души не чает в мальчике.
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