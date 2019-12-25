Вскрылись подробности странного поведения опозорившейся Наргиз Закировой

Шумиха вокруг Наргиз Закировой не утихает. Подлил масла в огонь и ее бывший сотрудник.

Возмущение общественности обусловлено словами самой Наргиз Закировой, сказанными ею в рамках скандального шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!". В нем артистка заявила, что ее дети никогда не будут жить в России. Певица отметила, что все ее трое наследников "абсолютные американцы, закончившие в США школы и колледжи". Более того, старшая дочь Наргиз Закировой до сих пор уверена, что в России по улицам ходят медведи. К тому же, призналась вокалистка, она не чувствует себя в нашей стране в безопасности.

С комментарием выступил промоутер Сергей Лавров. Мужчина когда-то сотрудничал с Наргиз Закировой. Он занимался организацией концертов артистки, когда та еще состояла в лейбле музыкального продюсера Максима Фадеева. Лавров отметил странности в поведении эпатажной певицы.

"Меня удивили антироссийские высказывания Наргиз. Все-таки она зарабатывает в России, люди ходят на ее концерты. Это, безусловно, неуважение по отношению к своим зрителям", – отметил Сергей Лавров.

Он привел несколько примеров поведения певицы. "Наргиз и раньше вела себя странно. Требовала круглосуточную охрану для себя и своих собак. Чтобы охранники с ней были не только на концерте, но и ночью под дверью. Она постоянно пила виски. Не знаю, что сейчас у нее происходит", – цитирует звездного промоутера сайт "Комсомольская правда".

Сергей Лавров высказал мнение, что именно из-за непонятных действий Наргиз Закировой с ней перестал сотрудничать продюсер Максим Фадеев. Он рассказал: "Я с ней отработал очень много, сделал ей более 100 концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала".