Вскрылись подробности странного поведения опозорившейся Наргиз Закировой

Возмущение общественности обусловлено словами самой Наргиз Закировой, сказанными ею в рамках скандального шоу Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!". В нем артистка заявила, что ее дети никогда не будут жить в России. Певица отметила, что все ее трое наследников "абсолютные американцы, закончившие в США школы и колледжи". Более того, старшая дочь Наргиз Закировой до сих пор уверена, что в России по улицам ходят медведи. К тому же, призналась вокалистка, она не чувствует себя в нашей стране в безопасности.
С комментарием выступил промоутер Сергей Лавров. Мужчина когда-то сотрудничал с Наргиз Закировой. Он занимался организацией концертов артистки, когда та еще состояла в лейбле музыкального продюсера Максима Фадеева. Лавров отметил странности в поведении эпатажной певицы.
"Меня удивили антироссийские высказывания Наргиз. Все-таки она зарабатывает в России, люди ходят на ее концерты. Это, безусловно, неуважение по отношению к своим зрителям", – отметил Сергей Лавров.
Он привел несколько примеров поведения певицы. "Наргиз и раньше вела себя странно. Требовала круглосуточную охрану для себя и своих собак. Чтобы охранники с ней были не только на концерте, но и ночью под дверью. Она постоянно пила виски. Не знаю, что сейчас у нее происходит", – цитирует звездного промоутера сайт "Комсомольская правда".
Сергей Лавров высказал мнение, что именно из-за непонятных действий Наргиз Закировой с ней перестал сотрудничать продюсер Максим Фадеев. Он рассказал: "Я с ней отработал очень много, сделал ей более 100 концертов, плюс шоу в Крокусе. И я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала".
Популярные темы форума
Кто слушал речь Владимира Путина?
Почему Дибров женится на юных девушках.
Помогите отвязаться.
Кто есть кто.
«Все женщины воспринимают друг друга как угрозу».
Плешивый
Что для вас главное в отношениях?
Впервые, а как было у Вас?
У ВАС СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОЧЕРИ???????
Обсуждаем русские сказки ,и сравниваем с сегодняшним кино,и жизнью