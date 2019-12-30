"Ужасающее состояние": Асмус экстренно доставили в больницу

Знаменитость рассказала поклонникам, что уже неделю лежит в больнице. Врачи диагностировали у нее острую бактериальную инфекцию. "Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", – поделилась Кристина Асмус.
Последние дни перед госпитализацией актриса работала, не жалея сил. Она выходила на сцену с высокой температурой. "Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск", – отметила знаменитость в личном микроблоге в "Инстаграме".
В заключение поста Кристина Асмус успокоила подписчиков: уже скоро врачи выпишут ее: "Выписать обещают завтра, но будут смотреть по состоянию". Однако пока актриса не готова к встрече Нового года. "Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет", – призналась она.
Поклонники поддержали Кристину Асмус и пожелали ей скорейшего выздоровления: "Дорогая, поправляйся!", "Здоровья! Крепись!". Комментарий под постом также оставила певица Елена Темникова. "Выздоравливай скорее, солнышко. Пусть все будет хорошо! А настроение 31-го обязательно появится", – написала она.
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