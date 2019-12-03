Располневшей звезде шоу "Дом-2" откачали жир

Молодая мама пыталась вернуть прежние формы, но, по ее признанию, безуспешно. Поэтому она приняла решение лечь под нож хирурга.
Колисниченко поделилась радостью с поклонниками на своей странице в "Инстаграме". Она выложила снимок, отметив, что на нем она – с новым телом.
"29 ноября я сделала пластическую операцию – липосакцию и липофиллиг ягодиц. Буду держать вас в курсе (что по реабилитации и ценам) покажу вам "до" и "после", думаю… вы будете в шоке… Лицо такое отекшее, так спать можно только на животе, лицом вниз, в подушку", – сообщила звезда шоу "Дом-2". Также она попросила своих подписчиков пожелать ей скорейшего восстановления.
Екатерина родила первенца в начале июля. Девушка родила мальчика, назвав его Саввой. К слову, лицо своего наследника экс-участница телестройки показала впервые через месяц после его появления на свет.
Отметим, личность своего мужа Екатерина Колисниченко до сих пор не раскрывает. Пара сыграла свадьбу в мае и, публикуя свадебные фотографии, звезда шоу "Дом-2" скрыла лицо возлюбленного за стикером. По слухам, мужем девушки является 29-летний Алексей Солодовников.
Напомним, что в декабре 2018 года Екатерина Колисниченко развелась с диджеем Никитой Капелюшем. Экс-влюбленные смогли сохранить теплые отношения. Уже спустя месяц после развода звезда шоу "Дом-2" получила предложение руки и сердца от своего нынешнего избранника.
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