"Химия произошла": Харламов начистоту о романе с известной актрисой после скандала с изменой Асмус

Гарик Харламов прокомментировал шумиху вокруг своей жены, актрисы Кристины Асмус, снявшейся в эротической сцене в фильме "Текст". А также рассказал о том, как влюбился.

О романе Гарика Харламова и Кристины Асмус стало известно в 2013 году. Говорят, тогда юморист увлекся актрисой, будучи в браке с Юлией Лещенко. Актер эту информацию отрицал, а вот сама Лещенко утверждала, что до появления Асмус в их жизни все было хорошо. Так или иначе, но летом 2013 года Кристина и Гарик поженились, а в январе 2014 года у них родилась дочь Анастасия.

В интервью продюсеру и композитору Денису Ковальскому в его интернет-шоу "День со звездой" Харламов рассказал, как завязывались их отношения с Асмус. "Визуально она мне нравилась. Мы с ней никак не пересекались, хотя мы с ней работали, в общем-то, на одном канале. А потом так получилось, совершенно случайно, мы переписывались в "Твиттере", какой-то матч футбольный... Переписывались-переписывались, потом как-то вообще исчезли из общего нашего спектра..." – начал свой рассказ юморист.

Потом они встретились в Одессе, на фестивале Ивана Урганта и Александра Цекало. "И там мы как-то уже пообщались и начали созваниваться, повстречались. Ну и как-то у нас пошло это общение..." – вкратце сообщил артист.

При этом Гарик Харламов не может точно сказать, в какой конкретно момент он полюбил Кристину Асмус. "Это произошло со временем. Вот эта химия, она произошла и дальше уже вопрос времени", – объяснил юморист.

Разумеется зашла речь и о скандале, который поднялся после выхода на экраны фильма "Текст", где Кристина Асмус и Иван Янковский сыграли настолько откровенную эротическую сцену, что некоторые зрители сочли ее изменой Гарику Харламову. Однако сам артист так не считает. "Человеку сложно объяснить, что это кино, что это постановочная все история и так далее. Я не считаю это изменой", – заявил актер.